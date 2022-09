Munkálatok 19 perce

Átadták a forgalomnak két megújult utcát Csöngén, a temetőnél egy parkolórészt is kialakítottak

Két, a település belterületén található út felújításának is örülhetnek a csöngeiek. A közelmúltban a Haladás utcát és a temetői utat is átadták a forgalomnak. A főként önkormányzati költségből fedezett felújítás során nemcsak az utak újulhattak meg, a temetőnél egy parkolórészt is kialakítottak.

Ágh Péter és Nyéki Sándor közös munkája révén újulhattak meg Csönge útjai Forrás: Ohr Tibor

Legutóbb tavaly év végén számolhattunk be sikeres útfelújítási munkálatokról Csöngével kapcsolatban. Akkor az Ady Endre és a Rába utcák újulhattak meg állami támogatással. Ezúttal a Haladás utca és a temetői út felújítása főként önkormányzati forrásból valósulhatott meg, ám a Haladás utca esetében a polgármester megkeresésére egy csöngei telephellyel is rendelkező sárvári vállalkozó örömmel vállalta, hogy a költségbecslés felének megfelelő összeggel támogatja a település ilyen irányú fejlődését – tudtuk meg Nyéki Sándor polgármestertől. A Haladás utca útburkolata 120 méteres szakaszon, csaknem 13 millió forintból újulhatott meg. A 200 méter hosszú temetői út felújítása majdnem ötmillió forintot igényelt, amit az önkormányzat fizetett. Az összegből a korábbi, csupán két méter széles utat bővítették ki négyméteresre. Emellett kialakítottak ott egy parkolórészt is, ami, ahogyan az út is, vöröskavics- és bazaltalapot, fehér murvás burkolatot kapott. A munka augusztus 22- én kezdődött meg és már azon a pénteken végeztek is vele. – A mostani útfelújítások önkormányzati forrásokból valósulhattak meg, korábban viszont több pályázat révén is érkezett kormányzati forrás ilyen célra. Így állami és helyi összefogással megújulhatott a falu úthálózata. Ezek mellett számos helyi célra sikerült támogatást szerezni, amelyek mind azt szolgálták, hogy a falu előrébb tudjon jutni – jegyezte meg Ágh Péter országgyűlési képviselő.

