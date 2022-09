Történeti áttekintéssel kezdett Szakály Gerda főigazgató: 2013-ban, amikor az iskolák zöme állami fenntartásba került, merült fel egy olyan egységes intézményrendszer igénye, amely támogató szolgáltatásokat nyújt a gyermekeknek, a családoknak, pedagógusoknak. Azt célozták meg, hogy a gyermekek ugyanolyan színvonalon hozzájuthassanak a segítséghez az ország bármely pontján.

– Vas megyében is egységes szakszolgálati intézmény alakult feltérképezve a különböző járásokat. Szombathelyen ennek része lett az egyetemen működő nevelési tanácsadó, ahogy az Aranyhíd EGYMI-hez tartozó korai fejlesztő is. Jelenleg kilenc szakszolgálati feladatot látunk el. A gyermekek születésétől kezdve bizonyos szakterületeken egészen felnőttkorig jöhetnek hozzánk a kliensek, a családok és a pedagógusok. A legkorábbi életszakaszban korai fejlesztést végzünk, ehhez kapcsolódik a konduktív pedagógiai ellátás, később a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a nevelési tanácsadás, az iskolapszichológia, a tehetséggondozás, a pályaválasztási tanácsadás és mindezek körül ott van szakértői bizottsági tevékenységünk. Szakvizsgázott pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, gyógytornászok – összesen mintegy kétszázan – dolgoznak nálunk, egy tanévben 9-10 ezer gyermeket látunk el. A munkánk különleges szakértelmet igényel. Szombathelyen kívül (ide nemcsak a megyeszékhelyről, hanem a járás településeiről is várnak gyermekeket) a megyei járási székhelyeken is van egy-egy tagintézményünk ugyanolyan tevékenységekkel és a szolgáltatásaik kivétel nélkül ingyenesek – mondja, hozzáfűzve, hogy szakterületenként más-más módon jutnak el hozzájuk a gyermekek.

A korai fejlesztésre a legkisebbek orvosi javaslatra érkeznek, akár már a kórházból, később a védőnők küldik őket. A logopédia esetében a 3-5 éves gyermekek beszédállapotát kötelező felmérni, ők így kerülnek be. Szakály Gerda azt javasolja, ha a szülő érez, lát valamilyen elmaradást a gyermekénél, jelentkezzen náluk. Ahhoz, hogy az ellátás elkezdődhessen a korai fejlesztésben, szakértői bizottsági vizsgálatra van szükség. Későbbi életkorban szülői megkeresésekre is ellátják a gyermekeket, sőt a 16 év felettiek maguk is felkereshetik őket (akár például ambuláns logopédia szolgáltatásukra – Szombathelyen a Berzsenyi tér 2. szám alatt.)

– A nevelési tanácsadás a „legszabadabb” terület – sokféle problémával, tanulási, viselkedési gondokkal, szorongással megkeresnek bennünket. Az állapotfelmérést csoportos foglalkozás vagy egyéni terápia követi. A pszichés problémák, a súlyosabb esetek – például öngyilkos hajlam, étkezési zavarok – viszont már nem a mi kompetenciánk, azok klinikai megsegítést igényelnek. Ilyenkor továbbirányítjuk a családokat, például a gyermekpszichiátriára.

– Az a törekvésünk, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk nyújtani a szolgáltatásainkat, és aki hozzánk fordul, azt a megfelelő helyre irányítsuk. A nálunk dolgozó szakembereknek sokféle képzettségük, tudásuk van – velük együtt találjuk ki, hogyan tudunk minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtani, és most térképezzük fel, mire van még szükségük a szülőknek – ezt már Bíró Zoltán teszi hozzá, aki 2013, a szakszolgálat megalakulásától ez év márciusig a körmendi tagintézményt vezette, azóta általános főigazgató-helyettes (és megbízott tagintézmény-vezető).

Mint mondja, kollégáik mesterprogramokat valósítanak meg – Szombathelyen például olyan pszichológiai mesterprogramot, amelyben a pszichológus az óvodákban helyben ad nevelési tanácsot a szülőknek, óvodapedagógusoknak. Olyan gyermekek is eljutnak hozzájuk, akik már jártak a pszichiátrián, például ADHD-diagnózisuk van, és bejelentkeznek terápiára. (Egyén- és ellátási forma függő, hogy kinek hány találkozási alkalomra van szüksége.)

Szép eredményekről, bejárt utakról is beszámolnak: mindig nagy szó, ha a korai fejlesztés folyamatából elindulva egy gyermek bekerül a nevelési tanácsadásba, és egy idő után már nem kell járnia, vagy amikor javulnak egy óvodás beszédhangjai. A tanulásmódszertanban is segítenek kollégáik, pályaválasztási tanácsadó jó gyakorlatukat pedig átvették egy másik megyében – személyes és csoportos tanácsadásra is van mód, illetve SNI-s gyermekeknek is aktívan tudnak segíteni a pályaválasztásban.

Az idén színes, figyelemfelhívó plakátok készültek tevékenységeikről. Ezek láthatók az intézmény honlapján, Facebook-oldalán, a járási tagintézmények saját oldalain, a nevelési-oktatási intézményeben. Indul művészetterápiás és bábcsoport, iskola-előkészítés mesezene módszerrel, bátorító csoport, dadogó gyerekeknek szánt foglalkozásuk is van, valamint hangtálterápia, Sindelar-program, speciális mozgásterápiák (Kulcsár-féle komplex mozgásterápia, alapozó terápia, DSZIT terápia) és zeneterápia szorongó gyermekeknek. A csoportokba folyamatosan lehet jelentkezni, szeptember 26-tól kezdődnek a foglalkozások, és lesz folytatás, ígérik. A családokat pedig bátorítják, hogy keressék fel a szakszolgálatot.

– Természetesen nekünk sincs varázspálcánk: egy terápia sikere függ a gyermek állapotától is. Összességében a gyermek, a szülő/pedagógus és a szakember együttműködésével, nyitottságával lehet csak eredményeket elérni.