Benkő János csatornahálózat karbantartó 1975. február 25-én kezdett dolgozni a Vasivíz körmendi szennyvíztelepén. Akkor még nem volt részvénytársaság, a céget úgy hívták, hogy Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat. Körmenden abban az időben a gyógyszergyár után a "vízművek" volt a második legjobban fizető munkahely. Benkő János 18 évesen állt munkába, 7 forint 20 filléres órabérrel. Az első és egyetlen munkahelye a körmendi szennyvíztelep volt, innen megy most nyugdíjba.

- Volt jó is, rossz is az elmúlt évtizedekben, de persze most már csak a jóra emlékezünk - mondta kérdésünkre Jani bácsi, majd azt is hozzátette, kezdetben kullóval mentek hibaelhárításra, abban volt a szivattyú.

Az évek alatt folyamatos volt a fejlődés, ami nem csak a csatornahálózat korszerűsítését jelentette, hanem jobb munkakörülményeket is a Körmendi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmérnökség telephelyén. Benkő János Körmenden él kertes családi házban, három gyermeke van, négy lányunokája, rájuk nagyon sokat vigyáz, szeret velük lenni. Legfőképpen ezt tervezi nyugdíjas éveiben is a pihenés mellett, amit Jani bácsi több, mint 47 ledolgozott esztendő után abszolút megérdemel.

Jani bácsi kedden még ott volt a körmendi szennyvíztelepen, ahol Maszlavér László, a körmendi szennyvíz-szolgáltatási üzemmérnökség vezetője és Elek Tibor szennyvíz-szolgáltatási művezető is meglátogatta.