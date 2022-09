Az eseményen ismert magyar emberek - Móré András „Vitamin” a Happy Gang-ből és Bordás József, a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett dobművész – is részt vettek, valamint George Shilling brit származású sztárproducer is hazánkba látogatott kedvesével az esküvő alkalmából. A Dirty Slippers zenekar jó kapcsolatot ápol és 13 éve már együtt is dolgozik a producerrel, aki korábban a londoni Abbey Road stúdióban Mike Oldfielddel és az Oasisszel is vett fel dalokat.

George Shilling elmondta, rendkívül tetszett neki az esküvő és lakodalom, hiszen számára ismeretlenek voltak a magyar szokások, mint például a lánykikérés a szülői házból.

- Számunkra hatalmas megtiszteltetés, hogy George eljött hozzánk Vanessával. Büszke vagyok rá, hogy az országunk, a történelmünk és a hitünk is elnyerte a tetszésüket – jegyezte meg Lobó - Szalóky Lázár.