Mi a szülők, az intézményvezető teendője, mely gyerekek kerülnek karanténba és mennyi ideig, ha koronavírus-fertőzés üti fel a fejét, kérdeztük a hivatalt. Arra is kíváncsiak voltunk, van-e különbség oltottak és oltatlanok között e tekintetben, és hogy ki hoz döntést az intézkedésekről.

„A SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2022. április 7-én közzétett, az nnk.gov.hu oldalon is elérhető eljárásrendje van jelenleg érvényben. Az igazolt COVID pozitív személy a háziorvos utasítása alapján kerül karanténba. A kontakt személyeket a karanténkötelezettség alól csak a védőoltás mentesíti. Az oltatlan kontakt személyek járványügyi megfigyelését a járási népegészségügyi osztály rendeli el, bölcsődék, óvodák, iskolák esetében az intézménytől kapott adatszolgáltatás alapján. Óvodás, iskolás gyermeknél a karantén időtartama 5 nap, bölcsődés gyermeknél és felnőtt személynél pedig 7 nap” – írták.

Egyúttal felhívják a szülők figyelmét, hogy a tanévkezdést követően jellemzően többféle vírus fertőz, ezért bármilyen enyhe tünet észlelése esetén javasolt, hogy az érintett gyerek maradjon otthon. Továbbá kérik a szülőket, hogy – akár otthoni teszttel igazolt – koronavírus-fertőződés esetén az intézményt és a házi-gyermekorvost haladéktalanul értesítsék.

A lapunknak küldött válaszban az is olvasható: Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, a fertőzöttek száma csökkenőben van az elmúlt hetekhez képest, köszönhetően a magas átoltottságnak is. A koronavírus ellen továbbra is az oltás jelenti a legerősebb védettséget, a vakcinát már 5 év felett fölötti gyermekek is megkaphatják, a 12-17 éves korosztály számára a megerősítő, harmadik oltás is felvehető.