A renoválásról egy korábbi villámcsapás kapcsán kezdtek el gondolkodni, ami a közelben történt, és károsította a harang elektronikáját – tudtuk meg Simon Réka lelkésztől. Miután ezt felmérték, a harangot a torony felső szintjeivel együtt újították fel, és a lépcsőjét is lecseréltették.

- A torony süvegéből sok szemét potyogott, lyukas volt a bádogfödém, becsurgott a víz, kiderült, hogy a cincérek rágják a fát - mondta el a lelkész asszony. – A helyzetet statikus mérte fel két évvel ezelőtt, és az volt a szakvéleménye, hogy a toronysüveget sürgősen javíttatni kell. Még az is szóba jött, hogy le kell bontani a süveget, és újat kell építeni, de igazán akkor fogjuk látni, hogy pontosan mi a teendő, amikor lebontják róla a bádogot. Tavaly beadtunk egy épített örökségvédelmi pályázatot, és nyertünk tizenöt millió forintot, 2022. december 31-éig kell felhasználni.

Forrás: Unger Tamás

Az evangélikus egyházközségnél időközben parókiát is felújították, nem akartak két pályázatot egymás mellett futtatni, ezért annak végeztével fognak hozzá most, ezekben a napokban a toronyfelújításhoz. Találtak egy vállalkozót, aki rövid határidőn belül megoldja, és olyan árajánlatot adott, amit nem lehetett visszautasítani.

- A süveg mellett a homlokzat javítását is elindítjuk, így kicsit több mint 30 millió forint lesz a költség, amihez adományokat gyűjtünk, próbálunk egyéb forrásokat teremteni, egyházi támogatásokat mozgósítunk. A munkát november 30-áig befejezik – tájékoztatott Simon Réka.

A toronysüveg rézfedést kap – a bádog elöregedett rajta -, a réz nemcsak szebb, de időtállóbb is, szinte örökösnek mondható. A lelkészasszony azt is elmondta: azért döntöttek így, mert ha a régiek többgenerációs távlatra terveztek, akkor ma is hasonlóan érdemes gondolkodni. A süveg teljes felújítása 24,7 millió forintba kerül (ehhez van a 15 milliós támogatás). A homlokzati felújításhoz hatmillió forint kell, ezen kívül cserélik a régi, zsalus fémablakokat újakra, mert azok is rossz állapotban voltak.