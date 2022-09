– A természet szeretete bennem van, mióta megszülettem. Apai nagypapám Csákánydoroszlóban élt, erdész volt. Édesapám testvére, Trummer László – vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Csucsu bácsi – vadász lett, apám pedig botanikus. Bennem mindkét irány megvan, ugyanúgy, mint a nagypapában. Szeretem az erdőt járni, megyek vadászatokra is, de a növények iránti érdeklődés is megmaradt. De előző életemben valószínűleg ornitológus voltam, mert a madár a nagy szerelem, főleg a ragadozó madarak, de azokkal sajnos, nem tudok foglalkozni. Így maradtak ezek az apró díszpintyek, amelyek szubtrópusi éghajlaton őshonosak, Afrikában és Ausztráliában – kezd bele Trummer Mátyás, aki 2001-ben Kiskunhalasról tért vissza Vas megyébe, a családi gyökerekhez.

Mátyásnak több mint kétszáz díszpintye van, ezek közül az egyik első helyet hozott neki a veszprémi Boncz László Díszmadár-emlékkiállításon. Míg a pintyek szabad ágvillába építenek fészket, addig a díszpintyek odúban költenek. Most kezdődik a költőszezon, ami különlegessé teszi ezeket a madarakat. Ausztráliában ugyanis mostanában jön meg a csapadék, nőnek a növények, vannak magvak, rendelkezésre áll a táplálék. A madarak tudják ezt, bárhol éljenek is, ezért szaporodnak a téli időszakban. Fénymag, muharmag és köles jelenti számukra az alaptakarmányt, de kisebb mennyiségben kapnak lenmagot és kendermagot is.

– A kiállításokra saját madarakat lehet nevezni, a tenyésztő gyűrűjével ellátva. A madarakat 6-8 napos korukban kell felgyűrűzni, a gyűrűkön az évjáratnak is szerepelnie kell. A versenyekre regisztrált példányok nem lehetnek egy évnél idősebbek. A bírálók alaposan szemügyre veszik a madarakat, vannak pluszpontot jelentő tulajdonságok, de ha nem megfelelő valami, akkor pontlevonás jár. Vizsgálják például a csőrt, a tekintet élénkségét, a tollazatot – meséli Trummer Mátyás, aki 98 pontot kapott a versenyen a maximális százból. Tizennégy foxi is van Trummerék molnaszecsődi családi házánál, ottjártunkkor éppen Zokni és Rikó őrködött az első udvarban. Huszonnégy órás őrségváltás van, mindig másik páros jöhet előre a hátsó kertből. A kutyák vaddisznóhajtáskor – tehát nagyjából november közepétől január végéig – vadászatokra is járnak. Mátyásék ház mögötti telke amúgy igazi botanikus kert, merthogy a házigazda jegenyefenyő-gyűjtő is. Azt mondja, a világon égtájak szerint 73-félét tartanak nyilván, neki 45-féle van a hátsó udvarban. Legújabb csemetéi Kínából, a pandák földjéről valók, ezek egyelőre nem ismertek a tudomány számára, mert – ha minimálisan is, de – különböznek az eddig leírt fajoktól.