Alig több mint egy évvel ezelőtt - 2021. augusztusának végén -, számoltunk be róla, hogy lezárják teljesen a szombathelyi Rumi út és a 86-os főút kereszteződését, ahol óriási nyomvályúk alakultak ki. A Közút akkor az útburkolat felső rétegét felmarta, majd új réteg került rá.

Most, alig egy évvel később szinte ugyanaz a látvány fogad minket, a Rumi úton haladó kerékpárosok szinte csak a nyomvályúkon átugratva tudnak a kereszteződés túloldalára átjutni, de az autókon is akkorát dob az úthiba, hogy szinte az már nekünk is fáj.

Forrás: Horváth Balázs

A kereszteződés rossz állapota miatt a Közúthoz fordultunk, akik válaszukban jelezték, hogy tudnak a problémáról, és október végéig ki is javítják azt, de a végleges megoldáshoz teljesen át kellene építeni a kereszteződést.