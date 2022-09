Egy év telt el Dr. Varjú Gábor szombathelyi állatorvos, az Állatkórház alapítójának balesete óta. Most közösségi média oldalán osztott meg felemelő videókat kitartásáról, és sikereiről. Egy évvel balesete után ismét vízben, mint a posztjában is írja, van rá remény, hogy újra segédeszköz nélkül tud majd gyorsabban úszni. Életének fontos részét képezte a triatlon, amiben országos sikereket is magáénak tudhat. Sportolás közben, tavaly szeptemberben történt meg a balesete, biciklizés közben egy álló teherautónak hajtott. A baleset következtében háti szakaszon eltörött a gerince és megsérült a gerincvelője. Júliusban beszélgettünk vele, akkor elmondta, a sérülés miatt a mellkas vonala alatt nincs érzés és reflex, nem működnek a mozgatóidegei. Kilenc hónapnyi kórházi kezelést követően térhetett haza otthonába. A keze ép maradt, így szeretetett volna mielőbb visszatérni hivatásához. Ez júniusban meg is történt.