Az idei horgászverseny kiváló házigazdája a Vassurányi Sporthorgász Egyesület volt, helyszíne pedig a vassurányi tó. A tisztségviselői verseny létrehozásakor, hat évvel ezelőtt a szövetség vezetői ígéretet tettek arra, hogy lehetőség szerint mindig az újonnan csatlakozó tagszervezetek által kezelt horgászvizeken rendezik meg az éves barátságos horgászeseményt, ezzel is közelebb hozva egymáshoz az új és régi tagegyesületek önkénteseit.

A reggeli megnyitót Puskás Norbert ügyvezető elnök tartotta, majd Mészáros Károly, a Vassurányi Sporthorgász Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket a festői szépségű kis tavon. Az elnök részletesen elmondta az egyesület megalakulásának történetét, ismertette a horgászvizük fontosabb paramétereit és az önkormányzati tulajdonban lévő horgásztó halgazdálkodási joga megszerzésének ki­sebb-­nagyobb nehézségeit. Az egyesület tavaly csatlakozott a szövetséghez, és azóta is aktív tagja a Vas megyei horgászközösségnek. A beszédeket követően kisorsolták a 11 csapat horgászhelyét, majd megkezdődött a felkészülés. A horgászat mellett a rendezvény kiemelt célja volt a korábbi évekkel összhangban az újonnan belépett tagszervezet megismerése, a tagegyesületi horgásztatási jó gyakorlatok megismerése, valamint a barátságos horgászverseny általi közösségépítés, ismerkedés.

A horgászvezetők párosai együtt egy rajthelyen foglaltak helyet, és közösen próbálták megfejteni a vassurányi horgásztó titkát. A horgászverseny dudaszóval vette kezdetét kilenc órakor. A tükörvízen és a nyári melegben többen az úszós technika alkalmazását részesítették előnyben, ami több esetben eredményre is vezetett. Néhány perccel a dudaszó után már fárasztás látszott a 6-os rajthelyen induló Kerkafalvi HE csapatánál: Gaál Dezső és Nagy Ferenc az első órában nagyon ütemesen fogták a halakat, majd kisebb szünet után a verseny vége felé újra belehúztak, és végül 25 740 gramm fogással az élen is végeztek a 2022. évi tisztségviselői versenyen.

A Vasvári Petőfi HE csapata (Laki László – Bősze Imre) szintén kiváló teljesítménnyel próbálta beérni a kerkafalvi párost, de a mérleg végül 16 140 gramm fogást mutatott a nap végén, ez a második helyre volt elegendő.

A verseny első felében a legtöbb helyen már volt fogás, többségében ponty, kárász került a szákokba, de a répcelaki csapatnak Kádi Attila vezetésével egy csodálatos 5+-os amurt is sikerült kisebb küzdelem után partra terelnie. Természetesen voltak kevésbé szerencsés horgászok is a versenyen: a kerkaszentkirályi együttesnek nem sikerült halat mérlegelnie a verseny végéig.

A Vassurányi Horgász Egye­sület vezetői és lelkes segítői délelőtt ízletes szendviccsel, pogácsával kedveskedtek az indulóknak. Amíg a verseny tartott, elkészült Mészáros Károly egyesületi elnök kiváló babgulyása is, melyre a mérlegelést követően minden indulót és kísérőt vendégül látott az egyesület. Az eredményhirdetésre Vassurány polgármestere is ellátogatott: Forrai Dánielnek nagy szerepe volt a horgásztó önkormányzati tulajdonba kerülésében, amit ezúton is köszön a horgászközösség.



Az eredmények: I. hely: Kerkafalva HE (Gaál Dezső – Nagy Ferenc) 25 740 gramm; II. hely: Vasvár Petőfi HE (Laki László – Bősze Imre) 16 140 gramm; III. hely: Celldömölki Lokomotív HE (Csizmazia Károly – Szélesi Csaba) 12 740 gramm.