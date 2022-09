Nemény András polgármester (ÉSZ) a két közgyűlés közötti beszámolóhoz kapcsolódó vitánál már arról beszélt: a Covid-járvány után rögtön beköszöntött az energiaválság, és ez „történelmi időket” hozott.

- A felelősség számomra azt is jelenti, hogy nem felelőst keresünk, hanem megpróbáljuk magunk megoldani a helyzetet – fogalmazott a polgármester annak kapcsán, hogy szerdán a Fidesz-frakció tagjai bejelentették: nem szavazzák meg a városvezetés által előterjesztett megszorító csomagot. Emlékeztetett: a megélhetésvédelmi és gazdaságvédelmi bizottságban is helyet foglal ellenzéki képviselő, ahol a tervezett takarékossági intézkedésekről szó esett. Az ezután tett fideszes nyilatkozatot a polgármester „oldallövésként” értékelte, az ellenzéki képviselőket „nyolc gyáva emberként” aposztrofálta.

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) később úgy reagált: a Fidesz-frakció nem vitatta, hogy szükség van az intézkedésekre. Azt viszont, hogy egyes intézkedésekkel kapcsolatosan kritikát fogalmaznak meg, és nem támogatják, hozzátartozik a demokráciához, ezt a polgármesternek tűrnie kellene. A csomagról egyben szavaznak, ezért azt nem tudják támogatni – emelte ki Illés Károly.

Nemény András arról is tájékoztatta a képviselőket: a megyei jogú városok levélben kérték a kormányt, hogy a mostani helyzetben ne kelljen szolidaritási adót fizetniük. Ez Szombathely esetében több mint 3,5 milliárd forintos tétel, miközben 8,5 milliárd forint iparűzésiadó-bevétel folyik be a város kasszájába. Emellett kérték azt is, hogy a gépjárműadót ismét engedje át a kormány az önkormányzatok részére.

E-rollerek: szabályozzák és ellenőrizzék jobban!

Czeglédy Csaba az e-rollerekkel kapcsolatosan fogalmazott meg kritikát és sürgetett intézkedést. Kiderült: bár korábban arról volt szó, hogy nem lehet szanaszét hagyni ezeket a rollereket, mert a „számláló” megy tovább és sokba kerül a járműbérlőnek, Németh Ákos tanácsnok tájékoztatásából azt tudtuk meg: a számláló csak 40 percig ketyeg, utána leáll. Jelenleg a próbaidőszak tart, és a tapasztalatok alapján jelölik ki a későbbi gyűjtőhelyeket a lakótelepeken is.

Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) ehhez kapcsolódóan azt szorgalmazta: ellenőrizzék jobban, hogy 18 év alattiak nem használhatják az e-rollereket. Kérte: akár városi szinten tájékoztassák a lakosságot a járművek helyes használatáról a balesetek megelőzése érdekében. Sátory Károly képviselő (Fidesz-KDNP) egy emailt olvasott fel, amiben a levélíró szintén arra hívta fel a figyelmét: a járművekkel 16 évesek bukósisak nélkül száguldoznak.

Bagolyvárról és a Brenner-villáról

A két közgyűlés közötti tájékoztató anyagból azt is megtudhattuk: bár a szombathelyi önkormányzatot megilletné a Bagolyvárra vonatkozóan az elővásárlási jog az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján, Nemény András a jelen gazdasági helyzetben nem javasolta, hogy kezdeményezzék annak bejegyzését. Dr. Melega Miklós képviselő (Fidesz-KDNP) ehhez fűződően elmondta: bár fontos lenne a Bagolyvár megvásárlása, a közel félmilliárdos vételár és a ráfordítandó költségek miatt a mostani helyzetben szomorú szívvel veszik tudomásul, hogy erre most nincsen lehetősége a városnak.

- Ez nincs veszélyben, ellentétben a Brenner-villával. Sokan türelmesek vagyunk, de amikor arra járok, azt látom, hogy egyre borzasztóbb állapotok uralkodnak. Annyira benőtte a növényzet, hogy az már az állékonyságát is veszélyezteti. Mikor várható érdemi előrelépés az ügyben? - kérdezte Melega Miklós. Nemény András újdonságról nem tudott az ügy kapcsán beszámolni, miután bírósági döntésre várnak, hogy az önkormányzat élhessen elővásárlási jogával és megvásárolhassa az ingatlant.

Kevesebb városi pénz jut a fideszes választókörzetekbe?

Vita bontakozott ki arról is: fideszes és nem fideszes választókörzetekben mennyi felújítás történt. Horváth Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) vetette fel: a járdafelújítási programban nyolc szakasz baloldali körzetben zajlott, míg mindössze egy érintette fideszes képviselő körzetét. A kámoni, herényi városrész utcáinak járdáira is fordítsanak annyi pénzt, mint más baloldali képviselők körzetében – kérte a képviselő. Előbb Horváth Attila alpolgármester (ÉSZ), később Bokányi Adrienn tanácsnok (ÉSZ) és Horváth Soma alpolgármester (ÉSZ) hozott példákat arra: nem csak baloldali körzetekben zajlanak beruházások. Horváth Attila a többi között kiemelte Sátory Károly képviselő körzetét, ahol kormányzati pénzből 340 millió forintos fejlesztés kezdődött a víztorony és a vásárcsarnok környékén. Kecskés László körzetében 100 millió forint értékben tervezték be a Jégpince utca végén a körforgalom megvalósítását, Ágh Ernő körzetében pedig a Fadrusz utca építéséhez nyújt az önkormányzat 50 millió forintot.

Ez nem a spórolás része: elromlott a fűtés a városházán

Kelemen Krisztiántól megtudtuk azt is, hogy öt polgárőr szervezet számára 1 millió 320 ezer forint támogatást hagyott jóvá legutóbbi ülésén a közrendvédelmi bizottság. A régi típusú analóg köztéri kamerák cseréje is több helyen megtörtént a belvárosban, az új kamerák között több hangszóróval is ellátott.

A vita második órájában Koczka Tibor kérte az ülésteremben a klímaberendezés kikapcsolását, így derült ki, leállt a városházán a távhőszolgáltatás: a hideg levegő, ami a terembe érkezik, az a „fűtés”.

Vasivíz: jó döntés született?

Pró és kontra hangoztak el érvek: jó döntés volt-e, hogy a szombathelyi önkormányzat nem kapcsolódott most a Vasivíz Zrt.-t érintő integrálási programhoz. Illés Károly azt emelte ki: a társaság megemelkedett energiaárak miatti veszteségét szerinte nem tudja majd sem a szombathelyi, sem a többi tulajdonos önkormányzat rendezni. Szükség van az állami támogatásra. Nemény András és Németh Ákos ugyanakkor azt emelte ki: a víziközmű-vagyon megtartása mellett nemcsak Szombathely tette le voksát, hanem arról más, egyébként fideszes vezetésű városi önkormányzatok sem mondtak le.

Az első napirend végén a szavazásnál polgármesteri keretből több szervezet támogatását hagyták jóvá.

György István Péter elhalálozása miatt Balogh Tibort választották a bűnmegelőzési bizottság nem képviselő tagjává. Varga Tamás pedig írásban jelezte a polgármester felé: lemond az oktatási bizottsági tagságáról, helyette Dabasi Mónikát választották meg.

A két közgyűlés között történtekről szólóbeszámolót 13 igen, 8 nem szavazat mellett hagyták jóvá.