Előbb a megélhetésvédelmi munkacsoport intézkedési javaslatai kerültek terítékre: bevezetik a villamosenergia- és a gázártámogatást, bővítik a gyógyszertámogatást, 3 millió forinttal növelik a tűzifa támogatásra szánt keretet és izzócsere programot is indítanak. A szociális területen működő civil szervezetek – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportja, a Szociális Szolgáltatók Közhasznú Egyesülete és a „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszky János Alapítvány – számára két-két millió forintot nyújt az önkormányzat azért, hogy minél szélesebb körbe juthasson a támogatásból. A gazdasági és jogi bizottság ülésén – ahol szintén napirendre került az előterjesztés – dr. Károlyi Ákos jegyző elmondta: a mintegy 200 millió forintos intézkedési csomag költségvetési fedezete várhatóan három részletben jelenik majd meg.

Szeptemberben a költségvetés módosításakor kerülhet be az idei keretösszeg, majd jövő évben a további pénzügyi forrás. A jegyző azt is hangsúlyozta: az új támogatások új költségvetési sorra kerülnek, tehát a mostani, már meglévő szociális támogatásokon felül különít el erre a célra forrást az önkormányzat. Dr. Károlyi Ákos Horváth Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) kérdésére arra is kitért, várhatóan egy új társadalmi csoport kerül az önkormányzat látókörébe, akik jobb jövedelmi körülményekkel rendelkeznek, ám a megemelkedett rezsiköltségek miatt nem várt helyzetbe kerülnek.

Számításaik szerint ezzel a keretösszeggel mintegy 1500 szombathelyi család számára nyújtanak majd segítséget. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária képviselő (Fidesz-KDNP) a rezsivédelmi regisztrációs adatlap bevezetése kapcsán kérdezett rá a hivatal ügyfélfogadási rendjére. Megtudtuk, érdemes időpontot foglalni, de ha valaki anélkül érkezik ügyfélfogadási időben, ő is tud ügyintézővel beszélni.

A közgyűlésen Nemény András polgármester (ÉSZ) arra hívta fel a figyelmet, hogy a város egyébként nagyon jó színvonalú szociális ellátórendszere is kevés lesz az új helyzetben, ezért kell új elemeket beiktatni. Lendvai Ferenc frakcióvezető-helyettes (Fidesz-KDNP) pedig arról beszélt, hogy az úgynevezett Kádár-kockaházakban és a nagy belmagasságú lakásokban élők kerülhetnek nehéz helyzetbe, és lehet, hogy a most megállapított önkormányzati keret nem is lesz elég majd az igények kielégítésére. Végül egyhangúlag hagyta jóvá a közgyűlés az intézkedési csomagot.

Szombathely nem adja át a víziközmű-vagyont

Most nem él a lehetőséggel, és nem adja át a város víziközmű-vagyonát az önkormányzat a magyar állam számára. Mint ahogy megtartja több mint 52 százalékos részesedési arányt jelentő részvényeit is a társaságban Szombathely – az erről szóló határozati javaslatokat a baloldali többség hagyta jóvá, a Fidesz-KDNP frakció tagjai tartózkodtak a szavazásnál. Krenner Róberttől, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójától megtudtuk azt is, szeptember 28-án tartják a Vasivíz Zrt. következő közgyűlését, majd októberben várhatóan még egyet, ahol talán már több információval rendelkeznek az integráció részleteiről.

Kitért arra is, a magyar állam mintegy 4,2 százalékos arányban most is tulajdonos a társaságban, így elég 1 százalékkal emelni ezt az arányt. Ezzel a lépéssel pedig a cég központi forrásból kaphat támogatást. Az előterjesztés egyik mellékletéből kiderült: működésre 1 milliárd 150 millió 640 ezer forintos igényt küldtek el a Nemzeti Vízművek Zrt. részére.

Arról egyelőre nincs információ, hogy az állam ázsiós tőkeemelése során mennyi forrás juthat a Vas megyei céghez, mint ahogy a 2023. évi támogatásokról sincs. Ugyanakkor felmerült egy „aranyrészvényhez” hasonló kérés, amivel az állam 5 százalékos részvénytulajdonosként a társaságban döntési lehetőségeinek körét szélesítené.