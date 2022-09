A Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület – amely bírja a Honvédelmi Minisztériumtól kapott lovassági csapatzászlót – egyik oszlopos tagja Drenovácz István, aki a hagyományőrzésért kapta a Honvédelemért ezüst fokozat kitüntetést, a gyermekeinek is örökíti a huszár értékeket, lánya is, fia is egyenruhában ül a lovon az ünnepeiken, követik apjuk példáját, kitartását.

Forrás: Kiss Nóra

Ebbe a családba házasodott be Futó Szilárd, aki Violettával együtt ismerte meg a huszár hagyományokat, szerette meg általa a lovakat, és átvette tőle az ősök tiszteletét, az értékek őrzését. Az ő szülőföldjén Gyulakeszin is jelen van a hagyományőrzés szellemisége, a családból többen is tagjai voltak a helyi Gyulaffy László Hagyományőrző Lovasbandériumnak. Ott tartották az esküvőt, a lovakat oda nem tudták elvinni, de a vasi huszárok természetesen ott álltak a gyulakeszi templom előtt, és több baráti huszáregyesületet képviselve tartottak kaput az ifjú párnak, osztozva örömükben.

Forrás: Kiss Nóra

Csillag és Naomi, a két kedvenc ló itthon maradt Kőszegszerdahelyen, ezért a fiatalok az egybekelés után még egyszer felvették az esküvői ruhát, hogy lóhátról is megcsókolják egymást, léptessenek, ügessenek együtt a réten kettecskén, illetve négyecskén – hiszen őket ez boldogítja. Az ifjú pár bízik abban, hogy át tudják adni a lovak, a hagyományőrzés szeretetét gyermekeiknek és unokáiknak.