A Bécsi Magyar Iskola (BMI) oktatási kínálata több újdonsággal is bővült a 2022/23-as tanévre. A meglévő osztályok, csoportok mellett Bécsújhelyen (Wiener Neustadt) is elindulnak magyar óvodai és délutáni iskolai foglalkozások.

- Ismét beteltek a csoportlétszámok, főként az óvodások és a kisiskolások érkeztek nagy számban – közölte Sass Judit, a Bécsi Magyar Iskola vezetője. – Nagy örömünkre a BMI magyar nyelvű foglalkozásaira gimnazisták is beiratkoztak. Az órákat hétfőtől szombatig általában délután tartjuk meg. A központi helyszínünkön ismét nagy létszámmal kezdődtek el a szombatonként megtartott óvodai foglalkozások. A korábbi óvodapedagógust, Marczis Krisztiánt Juhász Dániel váltja. A Covid után az elmúlt szemeszterben tudtuk először megtartani az óráinkat. Ez pedig meglátszott a létszámokon is. Mostanra azonban helyreállt a korábbi rend. A „legnépszerűbbek” azonban most is az óvodai foglalkozások lesznek.

Az iskola fő célja, hogy szóban és írásban is fejlesszék a magyar gyerekek és fiatalok nyelvhasználatát. A másik feladatuknak alapvető ismeretek átadását tekintik a magyar irodalom, történelem és kultúra területeiről. A szeptemberi oktatás megkezdése előtt az új beiratkozók számára egy ismerkedős napot is tartottak. A BMI pedagógusai az új érdeklődő családokkal Mosonmagyaróvárra látogattak el. A kirándulás ideje alatt a kötetlen beszélgetések alkalmával jobban megismerkedhettek egymással az oktatásokat vezető tanárok, valamint a gyerekek és a szüleik. A BMI-nél az oktatás mellett más területeken is fontos szerepet kap a magyar nyelv átadása, megőrzése. Baba-mama csevegő, Ringató, ovistorna, kölyökkuckó és iskolai előkészítő foglalkozásokat is tartanak.