A konferenciát a Szlovén Köztársaság Szentgotthárdi Főkonzulátusa, a Magyarországi Szlovének Szövetsége és a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. szervezte. A cél az volt, hogy a turisztikában dolgozó szakemberek és a határtérségben működő szolgáltatók tapasztalatot cseréljenek, és megismerjék egymás jó gyakorlatait. Metka Lajnšček főkonzul elsőként Magyarország és Szlovénia jószomszédi viszonyáról beszélt.

- Az adatok szerint a gazdasági árucsere-forgalom 2,4 milliárd euró volt a két ország között 2021-ben, ami 21 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Szlovéniát 100 ezer magyar turista kereste fel az elmúlt esztendőben, ez is jelentősen emelkedő tendenciát mutat, hiszen csaknem duplája a 2020-as évnek - mondta a főkonzul, majd hozzátette, hogy a továbbiakban is cél a két ország közötti társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatok fejlesztése, ugyanakkor azt is szeretnék elérni, hogy a határtérség turisztikai szempontból is minél vonzóbb legyen. Ehhez az alapokat a gazdag kulturális és szakrális örökség, a páratlan természeti környezet, az egyedülálló ízvilág adja.

Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke ismertetőjében azt hangsúlyozta, hogy a határon átnyúló projekteknek nagy jelentőségük van, hiszen a Rábavidéken és Muravidéken élőknek egyaránt lehetőséget kínálnak arra, hogy kultúrájukat ápolják, megmutassák, anyanyelvüket használják.

Hanzsek Viktória, a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. projektmenedzsere az Ethos Land program részleteit ismertette. Mint mondta, három és fél év alatt számos eredményt értek el. A felelős partnerségen alapuló projekt során az etikus turizmusra, a gazdaság- és társadalomfejlesztésre, a munkahelyteremtésre, a bevételek generálására és a különböző célcsoportok elérésére fókuszáltak. Létrehoztak egy hálózatot, amely összekapcsolja a határ két oldalán működő szolgáltatókat az Ethos Land védjegy címke alatt. Magyar oldalon 16, Szlovéniában 27 szolgáltató kapcsolódott be a programba, előbbi tíz újonnan regisztrált helyi termékkel, utóbbi tizenhárommal van jelen a webáruházban és a mintaboltokban. Az előadó kiemelte, hogy több beruházás is történt a projektben, ennek egyik ékes példája a Szakonyfaluban létrehozott tájház.

Sonja Bily Moravske Toplicéből érkezett a konferenciára, a Turisztikai Információs Központ igazgatójaként két jelentős projektről beszélt. Az egyik a Garden program volt, amelynek Lenti volt a gazdája. Magyar oldalon a tőzikére és a tündérkertekre, szlovén oldalon a bodzára, a hajdinára és az orchideára helyezték a hangsúlyt a megvalósítás során. A Telekaland című, szintén szlovén- magyar projektben négy meseparkot hoztak létre, ebből kettő van Magyarországon, az egyik Nagyrécsén, a másik Magyarszerdahelyen.

Dr. Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettese a Green exercise elnevezésű aktív turisztikai fejlesztésről beszélt, amelynek elsődleges célja az volt, hogy az embereket mozgósítsa, és kivigye a zöldbe. Ehhez kapcsolódva szálláshelyeket bővítettek, mini skanzent hoztak létre gyerekeknek, túraútvonalakat alakítottak ki, képzéseket tartottak, eszközöket, járműveket szereztek be, egyebek mellett 18 trekking kerékpárt, 16 e-bike-ot és két kisbuszt vásároltak. Már ennél a projektnél szóba került az Őrségi Népi Műemlékegyüttes fejlesztési terve, ami most már ott tart, hogy éppen a fogadóépület engedélyeztetése zajlik.

Bálint Anita projektmenedzser a határon átnyúló turisztikai hálózat kialakításról, bővítéséről beszélt, Ales Mrkela, az Intereg SI-HU program közös titkárságának programvezetője pedig a 2021-2027 közötti időszak pályázati lehetőségeit ismertette.

A program a felsőszölnöki Szlovén Mintagazdaság megtekintésével és a Salovciban található TNC Peterloug turisztikai szálláshely bemutatásával ért véget.