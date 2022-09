A délutáni program szüreti hangulatot idéző, feldíszített járművek felvonulásával kezdődött. A sort a Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület tagjai vezették, akik a délután folyamán bemutatót is tartottak. Az első pótkocsis jármű a Hodászi horror karaván nevet kapta, ezen utazott a kisbíró és a polgármester, előbbi a faluban történt megmosolyogtató esetekről adott hírt, utóbbi a Hodászi Mustra előzményeiről beszélt a szépszámú közönségnek. - Térségünkre jellemző az aprófalvas településszerkezet, és a falvak határában szinte mindenütt ott vannak a sok évszázados szőlőhegyek. Hegyháthodász tipikusan ilyen falu, még ma is vannak tömés-, és boronafalu présházpincék, hegyi hajlékok, szőlőskertek és gyömölcsösök - mondta Kercsmár Kálmán polgármester, majd arra is kitért, hogy egy jelenleg is művelt szőlőhegy adta az ötletet a Hodászi Mustrához, amelyet 2011 óta minden ősszel megrendeznek. Idén az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósulhatott meg a program.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a régmúlt idők és a jelen között az egyik legnagyobb különbség az, hogy régen időt szenteltek arra, hogy a nagy munkák befejeztével ünnepeljenek. Így volt ez Gyümölcsoltó Boldogasszony Napján, aratáskor és a szüret kezdetén, végén is.