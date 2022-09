Fehér Csabáné Kati a műemléki védelem alatt álló Cáki Pincesor gondnoka, közösségszervezőként hozzá tartozik a községi könyvtár, a kemping és a közművelődési terület. Egy átlagos munkanapján találkoztunk vele.

A kőszegi kisvonat éppen kigurul a zsúpfedeles pincék elől, a pápai nyugdíjas csoport elmenőben dalol és integet Katinak és kutyájának, Dominónak, aki maga is az attrakció része, együtt fogadják a vendégeket.

– A szezonban szinte mindennap kétszer érkezik a pincékhez a kisvonat. A vendégeket jól megérdemelt borocska várja zsíros deszkával, kőszegszerdahelyi gesztenyés kiflivel. Nyáron a családok vannak többen, szeptemberben jönnek a csoportok – meséli Kati, aki múzeumi tárlatvezetőből rögvest könyvtáros lesz – a közösségi ház szomszédságában lévő könyvtárban ülünk le beszélgetni.

Szóba kerül a munka szempontjából sűrű nyár és a járványidőszak is: szabadtéri néprajzi gyűjtemény lévén a pincesornál akkor is fogadtak csoportokat. Kati 3 év megszakítással 12 éve kalauzolja a látogatókat. Alapvégzettsége szerint magyar-történelem szakos tanár, szociális munkás és néptáncoktató, aki a közösségszervező OKJ-s képzést a Covid-időszakban végezte. A pincesor és a könyvtár után tavaly decemberben bízták rá a közművelődési területet.

– Emlékezetes a március 15-iki ünnepségünk: Kőszeghegyalja falvainak összefogásával valósult meg vándorműsor. Az „Aprócák” gyerek néptánccsoport fellépett a Közösségi Szomszédolás zárórendezvényén a velemi Stirling-villában, jól sikerült a cáki Péter-Pál-búcsú, a július végi falunap. Az új kenyér ünnepén perecet sütöttünk, nemrég nyárzáró programokra hívtuk a legkisebbeket. A Cáki Gesztenyés Gasztro Fesztiválon október 8-9-én népek, színek, ízek találkoznak, újdonságként bemutatkoznak a Vas megyei nemzetiségek hagyományos étel-zene-tánckultúrájukkal. Paukovics Józsefnével, aki a szenior korosztályt fogja össze és Tóth Szabolcs polgármesterrel együtt tele vagyunk tervekkel – mondja. – Miskolcon születtem, 23 éve költöztünk a nyugati országrészbe. Előtte meghatározó volt számomra a népi kultúrával való találkozás, mivel főiskolás éveim alatt a Nyírség Táncegyüttesben táncoltam. Sokat jártunk Erdélybe tiszta forrásból meríteni a néphagyományokat. Összetartó közösségek fogadtak mindenhol, megéreztem ennek az ízét. Azóta mindig a kis közösségekhez szeretnék hozzátenni. Ahogy a lányaim és a kortársaik nőttek, adódott a gondolat: össze kellene fogni őket. Akkoriban kezdett hódítani a Michael Flatley-féle ír sztepptánc. Csoportot alakítottunk, ami 2012-ig működött. Az akkori táncoslábú kislányok most már anyukaként hozzák gyermekeiket a tavaly megalakult „Aprócák” gyermek néptánccsoportba. A tavalyi falunapra az anyukák is felbuzdultak: létrehoztuk a cáki „MaCák” tánc-

csoportot. Hiszek a közösség építő, életet javító erejében. A Kőszeghegyalja falvai szinte össze vannak nőve – kultúrájuk, létük évszázadok óta a jóban-rosszban való együttélésről szól. Nekem van még egy pluszforrásom: a keresztény hitem, amitől mindig megújulok.