Lábbal hajtható és elektromos kisautókat is kipróbálhattak a gyerekek a szombathelyi Fő téren csütörtök délután. Az AGORA Kulturális Központ több szervezettel összefogva szervezett programokat a fenntartható közlekedés jegyében. Egyebek mellett öko labirintus, rendezvénybusz és kézműves játszóház várta a gyerekeket. Jelen volt a Borostyánkő Természetvédelmi Egyesület, a kötélugrók, és a nordic walkinggal is megismerkedhettek az érdeklődők. A szórakozás mellett a fő cél a játszva tanulás volt. Bemutatkoztak a lime-rollerek is, amelyek a mai naptól kezdve használhatóak Szombathelyen. Korábban beszámoltunk róla: 72 gyűjtőponton 300 elektromos rollert telepít a Lime Kft. a vasi megyeszékhelyre.