Az ELTE Savaria Egyetemi Központban is megtartották pénteken a Kutatók éjszakáját, amelyen látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal várták a kicsiket és a nagyokat Az egyetemi szervezők – akárcsak a korábbi esztendőkben – most is rengeteg programmal kedveskedtek az érdeklődőknek. Sokan voltak kíváncsiak a 3D nyomtatásos technikára, akárcsak a különböző gombafajtákra vagy éppen a sok izgalmas fizikai, biológiai kísérletre.