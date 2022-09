A család Pornóapátiban él. Gréta még óvodás volt, amikor a betegséget felfedezték. Ma már negyedik osztályos a felsőcsatári iskolában, harmadiktól egyéni tanrendben magántanulóként tanul. A betegség - a neve agyi aneurizma – nagyon veszélyes, mert a lufik az érfalon bármikor eldurranhatnak. Semmi megerőltetőt nem csinálhat, és jobb, ha kerüli még a megfázást is. Édesapja, Geosits Norbert és édesanyja Geosits-Obersinner Klotild váltott műszakban dolgoznak a vaskeresztesi gyárban, hogy mindig legyen a gyermekkel valaki otthon. A nagyszülők túl idősek már, nem vonhatók be a család mindennapi feladatainak ellátásába. Grétával tanulni is kell, délelőttönként gyógytornája van, és fejlesztéseket kap.

2019-ben még keresték a kórházat, ahol a szükséges műtét elvégezhető. Cikkünk nyomán többen írtak nekik, akiknek a gyermeke ugyanezzel a betegséggel küzd. Geosits Norbert akkor a minisztériumoknak írt levelébe a sajátja mellett a többi gyermek problémáját is belefoglalta. Nem pénzt kért, hiszen ez egy OEP-támogatott műtét, hanem lehetőséget, hogy hol végzik el. Az egyik gyerek, aki akkor 16 éves volt, az operáció után meg is gyógyult. Gréta eddigi műtétjei sikerültek, de még több értágulata is van, ezért további műtétekre van szükség, az agyi értágulatokat csak egyenként lehet operálni.

Az édesapa elmondása szerint kell egy bizonyos DSA gép, ami nincs mindenhol. Az első műtét után két évet vártak a következőre a Covid-járvány miatt. A második operáció 2021 októberében volt. Olyan zárójelentésük van, hogy háromhavonta mehetne műtétre a kislány - nem koponyafeltárással, hanem endovaszkuláris módon, ágyékon, vénán keresztül zajlik a beavatkozás -, mégis elakadt az ügye. 2022. január 25. volt a harmadik műtéti időpontja, de azt elhalasztották április 5-ére, mert éppen egy öthetes rehabilitációs gyógytornája volt Zalaegerszegen.