Az Alpesi Fogadónál gyülekeztek a felvonulók, akik gazdag fantáziával feldíszített traktorjaikkal, pótkocsijaikkal érkeztek a programra. Krancz Tamás, Vaskeresztes polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy mindig szeptember első hétvégéjén rendezik meg a szürethez kötődő eseményt.

- Szerencsére a koronavírus miatti korlátozások az elmúlt években sem gördítettek akadályt a rendezvény elé, hiszen erre az időpontra mindig feloldották a tiltó szabályozásokat. Minden évben népszerű nálunk ez a program, a szüreti felvonulás jó hangulatú mulatsággal párosul. Dr. Hende Csaba képviselő úr is mindig eljön, megtisztel bennünket jelenlétével, de sokan érkeznek a környező településekről, Pornóapátiból, Horvátlövőről, Felsőcsatárról és Nardáról is. A közeli osztrák falvakkal is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ők sem hagyják ki soha rendezvényünket - mondta a polgármester.

A program a szőlőhegyen ért véget, ahol a gazdák kinyitották pincéiket, és boraikkal kínálták a felvonulókat.

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő állandó résztvevője az eseménynek.

- Édesapámmal együtt majdnem ötven évvel ezelőtt kezdtünk itt szőlőt művelni, így az itteni emberek iránti tisztelet végigkísérte az egész életemet. Azt vallom, hogy közösségeket kell alkotni, közösségekhez kell tartozni, és ápolni kell a hagyományokat. Csak az a fa nő magasra, amelyik mélyre nyújtja gyökerét - mondta a képviselő a vaskeresztesi rendezvény kapcsán.