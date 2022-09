– Áll és épül a reformátusok bástyája az Őrségben, ennek ékes példája a református iskola Bajánsenyén, amely már a második tanévet kezdte meg az egyház fenntartásában. A református közösségek megújulása elindult, lassan, lépésről lépésre építkezünk – kezd bele Márkus-Oroszi Dániel, aki idén február 8-án került Őriszentpéterre – a gyülekezet egyhangúlag választotta meg.

Beiktatását nemrég tartották az őriszentpéteri református templomban. A lelkész huszonöt éve szolgálja az egyházat, ebből tizenötöt Tatán töltött, ott leginkább az ifjúsági munka és a középiskolai tanítás volt a feladata. Ezután tíz évet volt Dunaalmáson, ahol a Magyarországi Református Egyház egyik fogyatékos otthonában volt intézményi lelkész.

– Lelkészcsaládból származom, nemcsak édesapám, hanem nagyapám is lelkész volt, sőt a testvéreim közül hárman is a református egyházat szolgálják valamilyen módon. Már gyermekként megtapasztaltam, hogy nehéz hivatás ez. Édesapámat elég korán magasabb szolgálatra hívták, 18 éven át volt a Dunántúli Egyházkerület püspöke. Ez rengeteg feladattal járt, mellette ott volt édesanyám és a hat gyermek. Nálunk a karácsony, a húsvét, a pünkösd nem a pihenésről, hanem a szolgálatról szólt. A családban mindannyian zenélünk, így mi is mindig ott voltunk a gyülekezeti alkalmakon – meséli a lelkész.

Márkus-Oroszi Dániel beiktatásán édesapja, Márkus Mihály végezte a szolgálatot, a vezérige Ezékiel próféta könyvéből így szólt: Őrállóvá tettelek téged, ha Igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. – Ez egyrészt az Őrség őrállóira, másrészt az én életemre vonatkozik, hiszen itt mint önálló lelkész végezhetem a rám mért feladatot – mondta végül az őriszentpéteri lelkész, akinek négy felnőtt gyermeke, három lánya és egy fia van.