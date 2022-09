Decemberben tartja jubileumi koncertjét Szombathely Város Koncert Fúvószenekara, az ünnepi eseményhez a Bartók Termet foglalták le. Mindazok, akik eddig a termet használták, hol valósítsák meg programjaikat? – kérdezte Tóth Máté, a fúvószenekar karnagya a civil fórumon a városházán. Nemény András polgármester hangsúlyozta, természetesen segítenek a helyszínkeresésben. Példaként a Weöres Sándor Színházat, a sportházat és az Aréna Savariát is említette lehetséges koncerthelyszínként. Tóth Máté nem jött zavarba: volt, hogy az Aréna Savariában adtak koncertet. Hétfőn jelentette be Nemény András: „takarékossági programot” indítanak. Ennek részeként októberben bezárják a Savaria mozit és átköltözik a Savaria Szimfonikus Zenekar a sportházba.

A fúvószenekar koncertezik a Bartók Teremben

Forrás: VN-archív

A Bartók Termet azonban a szimfonikusok mellett más zenekarok is szívesen használják, így a fúvószenekar problémája nem egyedülálló. Egy szeptember 22-ei csütörtöki levelezés alapján elmondható: a Capella Savaria október 16-án még megtarthatja koncertjét a Bartók Teremben – tudtuk meg Kalló Zsolt művészeti vezetőtől, aki hozzátette: fel sem merült bennük az, hogy október közepén – főként ha még az időjárás is kedvező – a fűtési költségek miatt esetleg le kellene mondaniuk ezt a programot a Bartók Teremben. A télen tervezett fellépések kapcsán azonban már számos kérdés felmerül, egy biztos: teljes szívvel és odaadással folytatni kívánják szakmai munkájukat, lemezfelvételt és koncereteket – közte nagyszabásút is – terveznek. – Nekünk ez a dolgunk, amire el vagyunk hívva – fogalmazta meg a lényeget Kalló Zsolt. – Sokkal könnyebb valamit tönkretenni, mint fenntartani. Vigyáznunk kell a kulturális értékeinkre, mert újraépíteni ezt nem lehet – szögezte le a művészeti vezető. A Bartók Terem nyitvatartásával kapcsolatosan megkerestük Kiss Barnát, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatóját is.

Kiemelte: a szeptember 29-ei közgyűlés elé kerülő előterjesztésből derülnek ki a részletek: a zenekar meddig használhatja a Bartók Termet és milyen határidővel kell átköltözniük a sportházba, illetve hogy milyen minimum-hőmérsékletet kell tartani a következő hónapokban az épület és az esetleg ott maradó hangszerek állagmegóvása érdekében. Csak néhány a felmerülő kérdések közül, amik válaszra várnak. A csütörtök délután közzétett közgyűlési előterjesztésben csak annyi áll: a (szimfonikus – a szerk.) zenekar korlátozott működtetése – a jegyiroda kivételével – megoldható a Művelődési és Sportházban a következő a fűtési időszakban, így a Rákóczi Ferenc 3. szám alatti épület lezárható.