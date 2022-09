Díszpolgár lett az evangélikus lelkészházaspár, Kalincsák Balázsné Varga Katalin és Kalincsák Balázs, akik a Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközségben két évtizede végzik munkájukat.

Áldozatos szolgálatukért, a közösség összefogásáért és a lelki és kulturális élet terén kifejtett elkötelezett tevékenységükért kapták a kitüntetést Nemescsótól, ahol húsz éve élnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemre jártak, 2000-ben kötöttek házasságot, majd a tanulmányaikat Baselban, Svájcban folytatták. Pápán kezdték a munkát, lelkészjelöltként tanultak és szolgáltak. 2002 tavaszán szereztek diplomát, majd nyáron Ittzés János püspök lelkésszé avatta őket, augusztusban kapták az itteni megbízást.

Az egyházközség pezsgő életének szervezése mellett közreműködtek az egyházközségben működő művészeti iskola, az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény életre hívásában, valamint létrehozták a Sartoris Szeretetszolgálatot, amelynek célja az egyházközség területén élő idősek megsegítése, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Feladataik közé tartozik a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a falugondnoki szolgálat. Énekkart alapítottak. A számos teendőjük és két gyermek nevelése mellett népművelői tevékenységet is folytatnak. Színházlátogatásokat és kirándulásokat szerveznek. Gyülekezet-történeti vetélkedőjük országos hírű. Nyári táborokat szerveznek Meszlenben a parókián.

A gyülekezet ifjúsága egész évben aktív, segítenek a táborok szervezésében és lebonyolításában is. Színdarabokat rendeznek és adnak elő, melyeket több helyszínen be is mutattak. Sokat dolgoztak azon, hogy az evangélikus templomot kétszer is felújítsák, megújuljon a gyülekezeti ház, új közösségi helyszínt alakítottak ki a Sztrókay-házban. Segítik a civil szervezetek munkáját és fennmaradását, továbbfejlődését a pályázatok megírásával és koordinálásával. Nemescsó gazdag egyháztörténeti múlttal rendelkezik, ezen értékek megőrzésében is fontos szerepet töltenek be.