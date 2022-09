A Park Hotel Pelikán az elmúlt 21 évben Szombathely turisztikai piacának meghatározó szereplője volt. 2002-es megnyitásakor egyike volt azoknak a kevés négycsillagos vidéki szállodáknak, melyek nem tartoztak szállodalánchoz, illetve nem kapcsolódtak gyógyfürdőhöz. A magánerőből megvalósult beruházás keretében a tulajdonosok felújították és szállodává alakították az eredetileg árvaháznak épült, majd gyermekkórházként működő 1902-ben épült helyi védettséget élvező épületet. Konferenciaterem, wellness részleg beltéri uszodával, valamint egy elegáns étterem is kialakításra került.

Elsősorban üzleti vendégek kiszolgálását tűzte célul, de mérete (43 szoba) és szolgáltatásai népszerűvé tették privát utazók, sportcsapatok, konferenciaturisták körében is. Az étterem számos rendezvénynek adott helyszínt, a városban elsőként kínált menüválasztásos business menüt és vasárnapi svédasztalos ebédet. A szálloda életében egy korszak most lezárult. 21 év működés után az épület megérett egy komplett energetikai és esztétikai felújításra. Különösen a jelenlegi és a közeljövőben várható rendkívül magas energiaköltségek miatt az üzemeltetés gazdaságtalan lenne. Elkészültek a tervek a belsőépítészeti felújításra, a jelenlegi üzleti környezetben és finanszírozási lehetőségek mellett azonban most nem ésszerű ebbe belevágni.

Sajnos ez a régió, ez a szállodaméret az elmúlt 20 évben kimaradt a központi pályázati célterületek közül, energetikai beruházásainkat az épület védettsége is megakadályozta. 50kw-os napelemes rendszer kiépítésére nyert pályázatunkat vissza kellett vonnunk, mivel a helyi rendelet nem tette lehetővé a napelemek elhelyezését az épület tetején. Komplex energetikai pályázatunk nyílászárók cseréjére, kazáncserére és hőszivattyúk telepítésére ugyan első körben befogadásra került, végül azonban azt a Nyugat-Dunántúli régió kedvezőtlen besorolása miatt forráshiány miatt elutasították.

A fenti okok miatt elfogadtunk egy, az épület bérlésére vonatkozó 2+2 évre szóló ajánlatot, melynek keretében egy országosan több létesítményt üzemeltető cég vendégmunkásokat fog itt elszállásolni. 2 (illetve 4) év után, amennyiben üzletileg indokolt és vállalható, megkezdődhet az épület felújítása és újra szállodává alakítása. A funkcióváltás közvetlenül 6 munkahelyet érint, dolgozóinknak igyekszünk a cégcsoporton belül, vagy partnereinknél további lehetőséget adni.

A nemrég teljesen felújított étterem külön egységként tovább üzemel és mint Szombathely egyik legszebb rendezvényhelyszíne, továbbra is várja vendégeit - áll a közleményben.