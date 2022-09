A kutyamosót a saját ötlete nyomán Ódor Csaba valósította meg.

- A szerkezet újonnan mintegy 6,5 millió forintba kerül, a neten kutakodva végül Debrecenből egy használt berendezést sikerült megvásárolnunk – mondta a tulajdonos. – Nemrégiben nyitottunk, de már most nagy az érdeklődés. Rendszeresen váltják egymást a kutyák. Ottjártunkkor Ódor Csaba Rómeó nevű kutyáján mutatta be, miként is működik az önkiszolgáló mosó. Az erről készült videó: