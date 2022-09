Tavaly júliusban jelentette be dr. Hende Csaba: mintegy 1 milliárd 205 millió forint fejlesztési forrást kap Szombathely a kormánytól, ebből 435 millió forint jut belterületi utak rendbetételére. Ennek a csomagnak a részeként újult meg a Nádasdy és a Magyar utca, folynak a munkálatok jelenleg is a Paragvári utcában és kezdődik meg hamarosan a Dozmat utca rendbetétele. Illés Károly, a FIDESZ-KDNP szombathelyi frakcióvezetője elmondta: bár a forrás már jó ideje rendelkezésre áll, a munkálatok csak a közelmúltban kezdődtek meg. – A városvezetés hozzá nem értését mutatja, hogy évekig ülnek forrásokon. Jó példa erre az a 930 millió forint is, amely már három éve megérkezett a Ferenczy utca felújítására, mégis csak az idén fejeződnek be a munkálatok – hangsúlyozta. Beszélt arról is: szintén a városvezetés hozzá nem értés bizonyítja, hogy éppen az iskolakezdésre időzítette a Paragvári utca felújítását.

Forrás: Unger Tamás

– Többről, mint nem hozzáértésről van itt szó – hangsúlyozta dr. Hende Csaba. Az országgyűlési képviselő szerint a politikai manipuláció és a politikai kommunikációhoz való hozzáértés a felelős a jelenlegi helyzetért. Emlékeztetett: az igazmondással erősen hadilábon álló dr. Nemény András polgármester folyamatosan Pintér Sándor belügyminiszternek hálálkodik, pedig pontosan tudja: ő és az általa végzett minisztérium végrehajtója volt ennek a folyamatnak.

Ismeretes, Hende Csaba volt az, aki Illés Károlyt megkérte: tegyen fejlesztési javaslatokat 1 milliárd 205 millió forint értékben, ő pedig megjelölte a már építési engedéllyel rendelkező terveket. A határozatot pedig Orbán Viktor miniszterelnök írta alá. – A baloldali városvezetés azért nem kezdte el a tavaly júliusban megítélt összeget időarányosan felhasználni, nehogy az útfelújítások és a beruházások a 2022 áprilisi országgyűlési kampány idejére essenek. Akkor nehéz lett volna azt mondani, hogy a kormány nem támogatja Szombathelyt, és Hende Csaba nem szerzett egy fillért sem – mondta Hende Csaba.