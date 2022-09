A csapatösszetartás fontosságát emeli ki Kalauz József főszervező. Emlékeztet: minden évben más-más, értékes és érdekes gombalelőhelyeken szervezik meg a tábort. Novákfalván minden olyat gombát megnézhetnek, megismerhetnek a tábor résztvevői, amely ebben az évszakban megterem e vidéken. Megjegyzi: ez azoknak is kiváló lehetőség és alkalom, akik most ismerkednek a szakmával. Elárulja: vannak is többen, akik először csatlakoztak a programhoz.

– Tanuljunk az idősebb társainktól, amíg lehet; tanuljunk a fiataloktól, amíg tudunk; és adjuk át tudásunkat, amíg van kinek – vallja Kalauz József, akit gombásztársai meglepetéssel köszöntöttek a jubileumi, 25. születésnap alkalmából.

A túrák után vacsora, majd szakmai előadások sora várja a táborozókat. Előbb szakmai bemutatót hallhattak a terület sajátosságairól, köztük a termőtalaj milyenségéről és az erdőborításról, majd fényképek mellett idézik fel az elmúlt negyedévszázad fontosabb eseményeit, pillanatait.

Az év gombája 2023 választás második fordulójának is otthont ad a rendezvény: az első körben, a 14. Zempléni Gombafesztiválon tizenkettőből hat fajtát válogattak be, most ezt kellett megfelezniük a szakembereknek. A továbbjutott három gomba közül elektronikus úton, szavazással választhatja meg a nyertest a nagyközönség.