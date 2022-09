Kocsis Botond, a szombathelyi Kanizsai Dorottya ­Gimnázium végzőse kétnyelvű képzésre jár, így az angol nyelvi alapok megvoltak a tengerentúli kalandhoz. Botond tavaly már vállalt nyári munkát Körmenden a helyi szállodában, de idén szintet akart lépni. Először Ausztriában gondolkodott, de aztán jött a nagy lehetőség: kimehetett Amerikába, Boston közelébe, egy gyerektáborba felügyelőnek.

A kiutazást több angol nyelvű interjú előzte meg, ezeken megfelelt, így lett a New Hampshire-ben található North Woods Camp munkatársa. A gyerekek a felügyelőkkel együtt faházakban aludtak, ablak nem volt, és áram sem.

– Szerintem a gazdag szülők azért küldték a táborba a gyerekeiket, hogy egy kicsit kikerüljenek az otthoni komfortzónából. A feladatom az volt, hogy figyeljek a táborozókra, és részt vegyek a programokon. Ügyelni kellett, hogy senkit ne bántsanak, se fizikálisan, se mentálisan – meséli Botond, akinek a világ minden tájáról voltak munkatársai.

Az erdei tábortól negyed­órányira volt az első település. Ez egy tóparti üdülőközpont volt, ahol tehetős emberek káprázatos házai sorakoztak, többek között az amerikai színész, Adam Sandler nyaralója.

– Drágaság volt, húsz dollár alatt semmit nem lehetett enni. Ott tizenkilenc évesen már szinte mindenki kocsitulajdonos, amerikai zászlók vannak mindenütt, sőt a házfalakon a legtöbb esetben arra utaló jelzés is van, hogy kinek hova húz a szíve politikai szempontból. De nagyon befogadóak az emberek – jegyzi meg a gimnazista, aki Wiener Neustadtban szeretne továbbtanulni gazdasági vonalon, a sportszervezés és a HR világa érdekli, de a szállodaiparban is el tudja képzelni magát.