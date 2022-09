– A népesség összeírásának már az ó- és a középkorban is megvolt a gyakorlata. Az erős államok arra törekedtek, hogy adózó polgáraikról, a hadra fogható népességről pontos képük legyen. Magyarországon az első komolyabb népesség-összeírást II. József rendelte el. A mai modern Központi Statisztikai Hivatalnak az elődje 1867-ben alakult meg, és az első népszámlálást 1869. december 31-én írták ki. Ennek eredményeit 1870-ben publikálták, azóta tízévente mindig megismétlik – adott lapunknak történelmi áttekintést dr. Lenner Tibor tanszékvezető egyetemi docens, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója, akinek egyik szakterülete a településföldrajz.

Hozzátette, a népszámlálást az egész országban egy időben, azonos tartalommal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. Az adatok pedig visszamenőleg azért válnak összehasonlíthatóvá, mert jellemzői – ilyen például a célorientáltság, a rendszeresség vagy a meghatározott terület – megegyeznek. A Központi Statisztikai Hivatal 1990-ig kötetekben publikálta a népszámlálások eredményeit, ezek közül ma már egyre kevesebb fellelhető. A Savaria Egyetemi Központ Földrajzi Tanszéke szerencsére még jó néhány, mára már megsárgult példányt is őriz. A rendszerváltás utáni népszámlálási eredményeknek csak egy része nyilvános, a többi térítés ellenében hozzáférhető.

Dr. Lenner Tibor hangsúlyozta, több fontos oka, célja van a népszámlálásnak. Az így nyert adatok megbízható alapot nyújtanak a lakóhelyünket, településünket érintő gazdasági, szociális és településfejlesztési döntésekhez. A másik, hogy információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási igényekről, láthatóvá teszik a társadalom csoportjait. Az információk segítik a vállalkozásokat is: kiolvasható az adatokból, hogy hova tervezzenek bővítést, fejlesztést vagy épp ennek ellenkezőjét. Alapul szolgálnak tudományos kutatásoknak is, nem utolsósorban pedig a magyar népszámlálás egy globális program része: közel egy időben a világ valamennyi országában tartanak népszámlálást, az eredmények az Európai Unió és az ENSZ szintjén is elemezhetők, összehasonlíthatók.

– A népszámlálás a társadalomról röntgenfelvételt készít: láthatóvá válnak a társadalom kisebb-nagyobb csoportjai – magyarázta a szakember. Magyarországon például tizenhárom országos nemzetiségi önkormányzat van, és a népszámlálás ad jogalapot arra, hogy önkormányzatot alapítsanak, nemzetiségi nyelvhasználati jogukat alátámasszák. Hasonló a helyzet az egyházak, felekezetek társadalmi jelenlétével kapcsolatban. Vas megyében hatványozottan fontosak lehetnek az adatok, eredmények – hangsúlyozta dr. Lenner Tibor.

– Mivel Vas megye településeinek mintegy hatvan százaléka törpe vagy kisfalu, amelyek népessége elöregszik. Itt a településfejlesztési döntéseket tekintve egyedi megoldásokat, bizonyos szolgáltatások megszervezését illetően pontos és mielőbbi válaszokat kell találni. A hármas határ közelsége miatt lényeges az is, hogy pontos képet alkothassunk az itt élő nemzetiségekről. Ezek az adatok a megyében szakmai muníciót jelentenek a jövőre nézve. Október 1. és 16. között önállóan, online lehet kitölteni a kérdőíveket. Az ehhez szükséges kód a KSH által postai úton küldött felkérőlevélben található. Akik ezt nem teszik meg, azokat a számlálóbiztosok október 17. és november 20. között felkeresik. Ha pedig valaki ez idáig sem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél pótolhatja. A népszámlálás „eszmei időpontja” 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolni.