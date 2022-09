Százezer forint híján 110 millió forintot nyert a Gyöngyvirág Óvoda felújítására és a játszótér fejlesztésére a nemesbődi önkormányzat a Magyar falu programban. Ebből az épület teljes körű renoválása megtörténhetett, cserélték a belső nyílászárókat és a burkolatokat is, a helyiségeket újrafestették, és a konyhát is felújították – erről Zsizsik Katalin polgármester tájékoztatott. Megtudtuk, a pályázati támogatásokból energetikai fejlesztést is megvalósíthattak: a víz- és hőszigetelés megoldása mellett 10 kwattos napelemet és hőszivattyús klímaberendezéseket is elhelyeztek, két teljesen új gázkazánt is beszereltek.

Úgy számolnak, ha a fűtést jól állítják be az óvodában, akkor várhatóan nem kell többet fizetniük a rezsiköltségekre, mint tavaly. A kétcsoportos óvodában 58 gyermek kezdte meg a nevelési évet, ám januártól várhatóan már 61 óvodást fogadnak. Kormányzati támogatásból ötmillió forintot fordíthatott az önkormányzat a játszótér fejlesztésére – oda teljesen új játszóeszközök kerültek, amiket nemcsak az óvodások, hanem valamennyi falubeli gyerek használhat – tudtuk meg Zsizsik Katalintól. – Az óvoda felújítása régi közös tervünk volt polgármester asszonnyal, amire a kormány Magyar falu programja adott támogatást – erről már Ágh Péter országgyűlési képviselő nyilatkozott. – Első lépésben az óvodaudvart adhattuk át, most az épületet. A kormány vidékért mutatott elkötelezettségének újabb bizonyítéka ez a fejlesztés.