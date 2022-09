A témák között szerepelt a helyi óvoda és a Mocorgó bölcsőde, továbbá a féléves költségvetési beszámoló, illetve több önkormányzati ingatlan értékesítése vagy bérbeadása. A féléves beszámolóból kiderült, hogy a város első féléves gazdálkodása a tervek szerint halad. A közvilágítás költsége megnövekedett több mint 50 százalékkal, viszont a költségvetés még mindig egyensúlyban tartható. A város szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a távfűtés nagy része termálfűtéssel tud működni, ami nagy segítséget jelent a költségvetés tartásában.

Napirendi pont volt még a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése is. Az ezzel foglalkozó vállalkozó ezer forint áremelést szeretne, az ülésen hozott döntés értelmében ezt az összeget az önkormányzat magára vállalja.

Az ülésen elfogadták, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel a helyi óvoda létszámmaximumát 25 főről 30-ra emelik. Ugyanakkor megmaradt a régóta fennálló probléma, az óvónők hiánya, amire továbbra is keresik a megoldást. Az ügyben Barabás Istvánné óvodavezető tartott ismertetőt. Mindezek mellett több mint hat, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérbeadásáról is született döntés. A meglévő szerződések meghosszabbítását is elfogadták. Az ülésen döntöttek a Vasvári Diákokért Alapítvány kérelméről is, amelyben az iskola 300 ezer forintos támogatást igényelt, amelyet meg is ítéltek nekik. Elbírálták és elfogadták továbbá a Varga Jenő Természetbarát és Sportegyesület kérelmét is.