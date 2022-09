Elismerés 1 órája

Libanonban megrendezett szépségverseny különdíjasa lett a szombathelyi Szép Valentina

A szombathelyi Szép Valentina, korábbi Miss Tini Hungary, Miss Freedom of the World Bikini és Universe győztes szépségkirálynő ezúttal a Libanonban megrendezett Miss Tourism Universe „Voting”, azaz különdíját zsebelhette be.

A szépségkirálynő 2019 óta - amikor is elnyerte Magyarország legrangosabb és legrégebbi versenyén a Miss Tini Hungary címet - készül a megmérettetésre: a rendszeres edzések, a helyes táplálkozás, a kifutón való vonulás és az angol nyelv gyakorlása, a szponzori meetingek és ruhapróbák, valamint mentális egészségének karbantartása a mindennapjai részét képezi. Az egy héttel ezelőtt megrendezett versenyen a zsűri és a közönség által leadott szavazatokat összesítve, ő kapta a legtöbb voksot, ezzel nyerhette el a verseny egyetlen különdíját, ami saját bevallása szerint óriási elismerés volt számára. - Felfoghatatlan érzés volt, talán szavak sincsenek rá. Ott álltam egy kisvárosi lányként, mindössze 20 évesen a sikeres befutott világhírű modellek mellett, akik már közel 30 évesek és nem tudtam felfogni, amikor kimondták a nevem és azt, hogy Hungary. A szívem a torkomban vert, a lábam a földbe gyökerezett, hiszen nem csupán önmagamat, de a hazámat is képviseltem – fejtette ki. Forrás: VN/Szép Valentina A szépség a versenyt megelőző két hetet a helyszínen töltötte, sűrű programterv szerint készült a többi lánnyal együtt nagy napra. Minden nap fotózásokon, forgatásokon vett részt, sőt a próbáik pedig sokszor késő éjszakáig tartottak. Mint mondja, nehezen lehetett bírni a hajtást, két lány el is hagyta emiatt a versenyt. Valentinától azt is megtudtuk: a versenyt sokan a modell szakmába vagy a média világába való beugróként emlegetik. Minden egykori győztes ma már ismert és elismert ember, több százezres követőtáborral. Biztató jelnek tűnik, hogy Valentina meghívást kapott Európa legnagyobb divat eseményére, a Párizsi Fashion Weekre. Végül elmondta: hálás mindazoknak, akik támogatták és hittek benne, de a legnagyobb köszönet egy olyan személynek szól, aki már nem lehet mellette: az édesapjának. - A legnagyobb motivációm ő volt mindvégig. A verseny végen így csak annyit mondtam: “Apu megcsináltam!” - vallotta be.

