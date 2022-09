- A könyvtáros legfontosabb feladata, hogy minden olvasó megkapja a könyvét, és minden könyv eljusson az olvasójához - mondta az alpolgármester, majd dr. Nemény András polgármester üdvözletét tolmácsolta és elismerő oklevelet adott át az egyesületnek a város önkormányzata nevében.

Dr. Baráthné Molnár Mónika, a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár igazgatója emlékalbumot ajándékozott a jubiláló szervezetnek. - Van ok az ünneplésre, és kell is ünnepelni, mert ez ad reményt arra, hogy a következőkben is dolgozhassunk. Nehézségek mindig voltak, vannak ma is, de mindig igyekszünk, hogy ezeket megoldjuk. A kívánságom az, hogy az egyesület - mint érdekvédelmi szervezetünk is - működjön tovább, ami csak úgy lehetséges, ha lesznek könyvtárak és elkötelezett szakemberek, akik az olvasás szeretetét tovább tudják adni - mondta az igazgató.

A köszöntők után múltidézés kezdődött Pallósiné Toldi Mária nyugalmazott könyvtárigazgató vezetésével, majd kiállítás is nyílt Kreatív könyvtárosok címmel.