– A tanösvénnyel az egyik cél az volt, hogy Csehi felkerüljön a Hegyhát turisztikai térképére. Sok tervünk van a folytatásra, ez most az első fontos mérföldkő – mondta köszöntőjében Gaál Angelika egyesületvezető.

Azt is hozzátette: szeretnék a szőlőhegyi rész szívét, lelkét bemutatni a látogatóknak. A terület még nincs messze a városoktól, de elég közel van ahhoz a természethez, ahol nekünk kell alkalmazkodunk hozzá és az ott élő állatokhoz, nem pedig fordítva.

Az 1,5 km hosszú tanösvény érinti a szilvást, a medvehagymást, a fenyvest, a gesztenyefákat és a kankalinost. Információs táblákat is kihelyeztek a civil szervezet tagjai, amelyek a Hegyhát növény- és állatvilágát, hagyományait, szokásait ismertetik. Az esőbeállók pedig a pihenés mellett csoportos foglalkozásokra is alkalmasak.

– A Hegyhát településeit is magába foglaló turisztikai desztináció szlogenje, hogy a térség az ezer apró csoda földje. A csehi tanösvény is ilyen apró csodahely. Érdemes lesz arra, hogy a térégben kijelölt kerékpáros és gyalogos túravonalak mentén megálljanak itt is a turisták egy pihenőre – hangsúlyozta az átadón Zágorhidi Czigány Ákos, a Vasi Hegyhát- Rábamente Egyesület elnöke.

Azzal folytatta: külön értéke a tanösvénynek az a lelkesedés, amellyel a civil szervezet elkészítette a sétányt, minden kreativitását is beleadva. Bizonyíték mindjárt az első megállóhely. Itt egy olyan kerékpár áll, amely szinte egy modern műalkotással is felér. Készítője, aki szintén az egyesület tagja, egy kerékpárt alakított át. A két kerék közé egy nagy méretű szerszámos ládát applikált. Ebbe a biciklik javításához szükséges eszközöket "tetriszezte" be. Ez egyben azt is jelzi: a gyalogosok mellett kerékpáros turistákat is várnak.

Nagy László, Csehi polgármestere ugyancsak gratulált a sétányhoz és a település további segítségét is felajánlotta az egyesületnek.

A megnyitóbeszédek után a túraút avatószalagját rendhagyó módon az átadóra érkezett közel ötven érdeklődő "vágta" át, közösen indulva a tanösvény bejárására, amelyet Windisch Szilvia, az egyesület turisztikai referense vezetett.