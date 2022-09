A megnyitón Majhényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Ács Pongrác, a PTE dékánja, dr. László Győző, Szombathely alpolgármestere, Altmajer Beáta, a Markusovszky Oktató Kórház ápolási igazgatója és Doncsecz Poján, a hallgatói önkormányzat szombathelyi elnökhelyettese mondott beszédet. Mindannyian nyugodt és normális tanévet kívántak a diákoknak. Többen is hangsúlyozták, hogy az egészségügy mennyire fontos szakma, és hogy nagy szükség van az elhivatott dolgozókra. Mindemellett többen kiemelték azt is, hogy a diákoknak nemcsak tanulni, de szórakozni is kell majd, amihez sok erőt és egészséget kívántak. A PTE-ETK padjaiban nyolcvan elsőéves diák kezdi idén a tanévet. Mint az a tanévnyitón elhangzott, az egyetem idéntől Erdélyben is jelen van: Székelyudvarhelyen indítottak szakoktatást