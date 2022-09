A Malom utcánál lévő gyalogoshidat két hete zárták le: elkezdődtek a tervezett munkálatok. Ezt megelőzően a Móricz Zsigmond utca végén lévő Gyöngyös-híd rekonstrukciója valósult meg. A Malom utcai hídon is felújítják a vas alépítményt, új pallókat kap a létesítmény, a korlát is megújul. A sárvári önkormányzat fontosnak tartja, hogy az út- és járdafelújítások mellett a kezelésében lévő gyalogoshidakat is rendszeresen karbantartsák. A híd mellett található áruháznak a felújítása is jelenleg zajlik, annak elkészültére a Gyöngyös-híd mindenképp járhatóvá válik.