Dr. Székely János megyéspüspök is köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta: kívánja, hogy ez a kert is egy olyan békés hely legyen a kicsiknek, mint maga a paradicsom, maga a béke szigete, ahol mindenki tökéletes békességben élt egymás mellett. Ezután közösen Isten áldását kérték az új udvarra és óvodaépületre. Az alpolgármester elmondta: nagy öröm számára, hogy az egyházmegye fontosnak tartotta, hogy az intézmény és annak udvara megújuljon. Hozzátette: egy másik játszótér felújítása is zajlik az óvodától nem messze, így délután is lesz hol játszaniuk a kicsiknek.