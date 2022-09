1950-ben épült a Táncsics Mihály utca, utoljára 2004-ben újították fel. A belügyminisztériumi pályázat révén 40 milliós forrásból és 13,5 millió forint önkormányzati önerővel kapott új burkolatot 325 méter hosszan és 6 méter szélességben, kétoldali kiemelt szegély építésével. A meglévő járdák is új aszfaltburkolatot kaptak. A Vasivíz Zrt. ivóvíz-gerincvezetékeket és -bekötéseket cserélt, és kisebb szennyvízrekonstrukciót is végzett, ismertette az átadón Básthy Béla polgármester. Utalt arra is, hogy összehangoltan történtek a beruházások: a mostanit megelőzte a belvárosi távhőközpont kiváltását szolgáló távhővezeték-építési projekt, amely keresztezte az amúgy is rossz állapotú Táncsics utcát.

Még előbb elkészült az iskolához vezető járdaburkolat – azt a város a saját költségén hozta rendbe –, és a régi, megkopott kerékpártároló helyett 40 férőhelyes újat létesítettek. Básthy Béla emlékeztetett: a városban zajló útfelújítási program részeként azt a célt fogalmazták meg, hogy az oktatási intézmények környékén újuljon meg elsőként a környezet. – A kormány támogatásával soha nem látott mértékű útfelújítási program valósul meg Kőszegen, amely az elmúlt időszak fejlesztései révén már látható eredményt hozott. Az egész város képe megváltozott, talán az itt élők örömére – fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő.