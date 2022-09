Az olaszfai óvoda felújítása 2022. január 3-án kezdődött, és többek között tartalmazta a komplett tetőcserét, a teljes fűtési rendszer korszerűsítését, a világítástechnika megújítását, teljes belső felújítást, burkolatok, vizesblokkok renoválását és a berendezések kicserélését.

– A projektet a Magyar falu program keretében kapott 30 millió forintból, az önkormányzat 6 milliós önrészéből, egy helyi civil szervezet mintegy egymillió forint értékű támogatásából és több helyi cég és a lakosok besegítésével finanszíroztuk– mondta Fekete Róbert, a község polgármestere. Az átadóünnepségen jelen volt V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Keszthelyi Nikoletta, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és a település vezetésének több tagja. A polgármester köszöntő beszédében elmondta, közel 28 éve működik az olaszfai óvoda a mostani épületben.

Kiemelte, a Magyar falu program nagyszerű lehetőségeket ad az olyan kis falvaknak, mint Olaszfa. Hozzátette, az elmúlt időszakban az önkormányzatban felgyorsultak a dolgok, hiszen minél több pályázatot meg akartak célozni. A képviselő úr segítségével fontossági sorrendet állítottak fel, ahol az óvoda felújítása első pillanattól prioritást élvezett. V. Németh Zsolt is szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, Olaszfa egy vonzó település, a szó minden értelmében.

Hozzátette: a legnagyobb és a legszebb lépést tesszük a jövő felé, amikor egy olyan közintézményt újítunk meg, amely nagyon fontos színtere a következő generációnak. Továbbá elmondta, a kormány számára a családok léte, sorsa elsőbbséget élvez, abban az értelemben is, hogy nem engednek a kialakított családtámogatási rendszerből. Szólt még Keszthelyi Nikoletta is, aki elmondta, kormányzati szinten nagyon fontos a gyerekek környezettudatosságra nevelése, hiszen a későbbiekben ez lesz az, amivel kialakul bennül a megfelelő viszonyulás az élethez. Az ünnepség után körbejárták az új épületet és több fát is elültettek az udvaron. Az új óvodát 17 gyerek veheti majd birtokba.