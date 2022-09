Fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek társadalmi elfogadottságát segíti, esélyegyenlőségét növeli a foglalkoztatás által a Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. Korábban Szombathelyen négy telephelyen működtek – mostantól egy helyen végzik ugyanazokat a tevékenységeket egy bérelt, felújított csarnokban az egykori lengyár területén. Az adminisztratív teendőket ellátó iroda is helyet kapott a Pásztor utcai épületben.

– Lényegesen egyszerűbb, praktikusabb most a működésünk, a napi logisztika, a termelésirányítás. Költséghatékonyabb is a mostani felállás, hiszen nem kell már a négy telephely közötti áruszállítást, fuvarozást bonyolítanunk, ráadásul fő vevőink a közvetlen szomszédunkban nyitottak logisztikai központot. A kész- és a feldolgozásra váró áru is pillanatok alatt átkerül hozzájuk, nem kell raktároznunk – érvel Magyar Mariann ügyvezető, és azt mondja, az első perctől egy önálló, modern telephely volt az álmuk.

A nonprofit kft.-t 2010 júniusában alapította kollégáival – Antal Zsuzsannával, aki a nemzetközi projektek menedzseléséért felel és Pántya Erikával, aki a foglalkoztatás napi szervezését vállalta magára. A képzés és a projektmenedzsment volt a fő profiljuk – 2016 óta, a cég „harmadik lábaként” foglalkoztatnak megváltozott munkaképességűeket. Dolgoznak náluk mások mellett pszichés betegséggel és értelmi fogyatékossággal élők, infarktusból, szívinfarktusból, agyvérzésből, daganatos betegségből felgyógyuló, de már munkaképes emberek. Mariann azt emeli ki: mindannyian értékteremtő munkát végeznek, egyúttal kereső tevékenységet folytatnak, amivel saját maguknak és családjuknak jövedelmet tudnak szerezni.

– Az irodával együtt 400 négyzetméteres a csarnokunk, harmincöten dolgoznak nálunk. Reggel 6 és 15.20 között négy, hat vagy nyolc órában ipari jellegű, kis hozzáadott értékű, könnyű fizikai munkát végeznek – mondja az ügyvezető, és mutatja a feladatokat: az egyik részen mosógépek, mosogatógépek vízadagolóját szerelik össze az alapanyagokból nők és férfiak; a másik állomásnál kártyaleolvasó terminálokat szerelnek szét. Molnár Gábornak 2018 augusztusa óta adnak munkát, jelenleg négy órában.

– A műszaki dolgok mindig közel álltak hozzám, testhezálló a feladat és fizikailag sem megterhelő. Egyszerű kézi erővel dolgozunk, ez általában ülőmunkát jelent. Elégedett vagyok a körülményekkel, és külön öröm, hogy közösségben lehetek – halljuk tőle. Mariann is a közösség megtartó erejét, a családias légkört emeli ki foglalkoztatójukkal kapcsolatban, amelyet dr. Székely János megyés püspök áldott meg a múlt héten.