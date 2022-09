Az Országos Mentőszolgálat ma már a legkorszerűbb informatikai megoldásokat használja a működési adatainak elemzésére, így azonosíthatók olyan területek, ahol egy mentőkerékpáros jelenléte bizonyos meghatározott időszakokban indokolt lehet – magyarázta el Kaszap Réka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, aki lapunk megkeresésére azt is elmondta, hogy a kerékpáros program jövő tavasszal indulhat el a fővárosban, de kedvező tapasztalatok birtokában a kiegészítő, kerékpáros mentési módszert a jövőben akár más városokban is alkalmazhatják a mentők. A gyors életmentést célzó program elektromos kerékpárok használatával a környezet terhelésének csökkentését is szolgálhatja – árulta el. Hozzátette: az elsődleges cél a beteg még gyorsabb elérése, a segítségnyújtás megkezdése. Ehhez a kerékpáros mentőnek egy 20 kilogrammos táska áll majd a rendelkezésére, amelyben a legtöbb, a mentőautókban megtalálható felszerelés – oxigén, félautomata defibrillátor, vénabiztosító eszközök, fertőtlenítő, intraosszeális fúró – helyet kap. A kerékpárt használó mentőápoló egy különleges, nagyobb ütődés esetén vészjelzést leadó bukósisakot, biciklisnadrágot- és kesztyűt, valamint napszemüveget visel majd.