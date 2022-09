A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja az elmúlt években két online kérdőíves és több interjús kutatást is végzett külföldön élő magyarok körében. Ezek során több mint húszezer embert kérdeztek meg. A kutatássorozat részeként nemrégiben egy újabb adatfelvétel indult, amely szeptember 10-ig tart. Az első eredményeket legkésőbb jövő év elején közli a Társadalomtudományi Kutatóközpont.

A kutatók többek közt arra kíváncsiak, hogy a külföldön élő magyarok milyen okból döntöttek a kivándorlás mellett, mennyire illeszkedtek be az új környezetükbe, tagjai-e helyi magyar közösségeknek, és általában milyen kapcsolatokat ápolnak a helyben élő magyarokkal és a többségi társadalom tagjaival. 1-10-ig terjedő skálán lehet megmondani, hogy mennyire volt döntő szempont a kivándorlásnál például a jobb munkalehetőség, a politikai helyzet, a magánéleti okok, a szakmai fejlődés, esetleg a kíváncsiság. Az egyik témakör pedig az állampolgársággal foglalkozik.

A felmérés összeállítói arra is kíváncsiak, milyen erős szálak fűzik a kivándorolt magyarokat az anyaországhoz: követik-e például a magyarországi híreket, fenntartják-e korábbi személyes kapcsolataikat az otthon maradottakkal vagy tervezik-e, hogy hazatelepülnek. Az egyik kérdés pedig erre vonatkozik: inkább a külföldiekkel, vagy a szintén kiköltözött magyarokkal barátkoznak? A kutatás készítőit az is érdekli, miként élték meg a külföldön élő magyarok a koronavírus-világjárványt, és milyen hatással vannak mindennapi életükre az ukrajnai háború eseményei. Az ausztriai statisztikai hivatal (Statistik Austria) adatai szerint 2022 elején egyébként 94 ezer magyar állampolgár élt Ausztriában.

Varga Éva a szombathelyi Orlay-iskolában tanult, majd 1999-ben férjhez ment, és ausztriai házastársával még abban az évben költöztek ki Felsőpulyára (Oberpullendorf). – Most már nyugdíjas vagyok, de egyáltalán nem unatkozom – mondta Varga Éva, akit a kutatás apropóján keresett meg lapunk. – Tagja vagyok a felsőpulyai kultúregyesületnek. A magyar hagyományok ápolását, továbbvitelét illetően nagyon jó és összetartó közösség jött létre. A nyugdíjas egyesületbe is beléptem. Néhányan vállaltuk, hogy a szabadidőnkben segítünk azon társainknak, akinek nincs autójuk, vagy nehezebben közlekednek. Ha szükséges, elvégezzük számukra a bevásárlást, elmegyünk a gyógyszertárba, vagy elvisszük őket az orvoshoz. Az üzemanyag árát megtérítik számunkra, különben mi ezért javadalmazást nem kapunk, de nem is a pénz miatt csináljuk.

Amikor Éva Burgenlandba költözött, a kislányát is magával vitte, a fia azonban Magyarországon maradt. Ő jelenleg a szomszéd megyében él. – A lányom Ausztriában végezte el iskoláit, négy éve pedig már az ausztriai állampolgárságot is felvette – folytatta Varga Éva, aki azt is elárulta: érdekli, hogy mi történik Magyarországon. – Az anyaországi rokonaimmal, barátaimmal tartom a kapcsolatot. A közösségi média elterjedésének köszönhetően ez egyre könnyebb. Annak idején mind a három koronavírus elleni oltást is felvettem, hogy ez ne legyen akadálya az átjárásnak. Amikor tehetem, hazalátogatok a fiamhoz, az unokámhoz. Kimegyek a temetőbe, a szeretteim sírjához. Magyarnak születtem, így is szeretnék meghalni.