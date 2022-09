Mindenki azzal biztatja a szülőket, hogy a gyermekek alvása fokozatosan javul, és csak időbe telik, míg kialakul a napirendje. Tény, hogy vannak fordulópontok: sokszor a 3, 6 vagy 12 hónapos kor, vagy éppen az éjszakai etetés kihagyása jelent mérföldkövet, amikortól minőségileg javul a gyermek alvása. Lehet azonban hullámzó is a tendencia, hiszen sok kisgyermek érzékeny a frontokra, a teliholdra, a növekedési ugrásokra, vagy a fogzásra, ami képes szétzilálni a nyugodt éjszakát, figyelmeztet a pszichológus. Majd sorra veszi a körülményeket, feltételeket, amelyek meghatározók lehetnek a nyugodt éjszakára vonatkozóan. „Ne nézzen órákig tévét lefekvés előtt a gyermek. Ne változó időpontokban tegyék le aludni a szülei. Legyen kialakult szertartása az esti lefektetésnek. Legyen biztonságos a kisgyermek alvóhelye, ne érjék éjszakai félelmet okozó ingerek.”

Deliága Éva elutasítja a feltételezést, miszerint csak módszer kérdése, és a szülő ügyességén múlik, hogy könnyen álomba szenderülve, jól átalussza-e egy gyermek az éjszakát. – A gyermek alvása nem feltétlenül tartozik a kontrollálható, befolyásolható dolgok közé. Sokkal inkább arról van szó, hogy a gyermek rendelkezik valamilyen alvásritmussal és alvásigénnyel, és ez saját magához képest tud fejlődni és javulni. Az ok valószínűleg a gyermek idegrendszeri sajátosságaiban rejlik, ez határozza meg, hogyan képes pihenni, és mennyire felületes az alvása. Ha fázik, éhes, szomjas, fáj valamije, akkor is megébred éjszaka. Pszichológiai szempontok is közrejátszhatnak: vannak olyan gyerekek, akik éjjel-nappal ragaszkodnak a szüleik fizikai közelségéhez, nem képesek magukat megnyugtatni, csak a szülőkkel érzik magukat biztonságban. Olyan összefüggés nincs azonban, hogy biztosan fél egy kisgyermek és azért ébred meg éjszaka, így nem lehet szeparációs szorongással vagy rémálmokkal, vagy más kizárólag pszichés tényezővel magyarázni ezt a jelenséget, hangsúlyozza. És hozzáteszi: a nem jól alvó gyerekhez minden esetben a végletekig kimerült, lestrapált, saját magát tehetetlennek érző szülő társul.

És hogy mit lehet tenni, hogy a gyermek mielőbb átaludja az éjszakát? – Fontos, hogy a bevált praktikákat továbbra is alkalmazzák a szülők: sötét, csendes szoba, külön fekhely lehetősége a gyermeknek, éjszakai lefektetési rutin esti mesével, kiszámítható napirend, feszültségmentes érzelmi légkör a családban, bár ezek sem feltétlenül használnak látványosan a gyerek alvásának. A pszichológus szerint el kell fogadni, hogy vannak nem jól alvó gyerekek a szülők minden erőfeszítése ellenére.

– Segíthet, ha a gyermek nemcsak agyilag, hanem fizikailag is elfárad: különösen ajánlott a sok mozgás, a sportolás szabad levegőn. A szülők pedig ne okolják magukat, ne ezzel mérjék szülői kompetenciájukat. Akármilyen konstellációban is, de próbálják meg maximalizálni a saját pihenésre, alvásra szánt idejüket. Végül, de nem utolsósorban fontos az is, hogy ápolják kapcsolatukat partnerükkel, ne hagyják, hogy a gyermek alvási szokásai szétzilálják a kapcsolatot. Reménykedni lehet, hogy majd egyszer lassan, magától javulni fog a helyzet.