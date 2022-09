Már múlt héten is töltött Szombathelyen két napot, mert amint mondta, jó úgy kezdeni egy szezont, hogy egy picit hosszabb a próbaidőszak a beköszönő koncert előtt. Hétfőtől újra nekifutottak a műsornak, amelyet Vajda Gergely állított össze, az évadra nézve „programalkotó” jelleggel.

- Van benne Eötvös Pétertől egy furcsa, humoros darab, amely Mozart-töredékekre készült: a zeneszerző Mozart-idézetekkel labdázik, és a játéknak különféle formákat, karaktereket ad – mondta Vajda Gergely.

A mű a Mozarteum megbízásából készült, náluk van egy egész gyűjtemény olyan Mozart-jegyzetekből, amelyekből soha nem lett darab, de lehet tudni, hogy például ezt egy D-moll miséhez vázolta fel, egy másikat meg valami máshoz. Eötvös Péter ezekből a rövid feljegyzésekből szőtt egy koncertszámot. Nagyon kevesen csinálnak ilyet, mert Mozarthoz hozzányúlni nagy kihívás, magas az elvárás. Ennek része az A-dúr hegedűverseny Kokas Katalinnal, aki a szólistája lesz a versenyműnek, ő csütörtök reggel érkezik próbálni. A pénteki hangverseny második felében Mahler I. szimfóniája hangzik el.

Forrás: Szendi Péter

A műsorok, amiket összeállítok, nem véletlenszerűek – bár néha abból is tud jó műsor lenni, ha az ember a hasára üt -, hanem akként válogatom a darabokat, hogy úgy működjenek, mint egy kiállítás képei, amelyek egymásra vonatkoznak – fogalmazott a karmester. – Eötvösből jobban értjük Mozartot, Mozartból jobban értjük Eötvöst, Mahler ezt jól kiegészíti a magyar vonatkozásával, hiszen volt zeneigazgató a Budapesti Operaházban is, sőt az I. Szimfóniáját, amely egy nagyon népszerű, közönség által szeretett mű, Magyarországon mutatták be. Amit a zenekarral csinálunk, az nemzetközi szintű, és benne szándékosan minden összefügg mindennel.

- A pénteki hangversennyel induló bérletsorozatot Vajda Gergely közösen állította össze Kiss Barna zenekarigazgatóval. A karmester nyolc koncertet vezényel az évadban, köztük van olyan műsor, amiben maga is játszik. Megint elkezdik azt az ismeretterjesztő sorozatot is, ami régebben volt, hogy a pénteki hangversenyeket megelőzi majd egy olyan csütörtöki, ahol a karmester – hogy ne csak mindig a hátát lássuk -, a közönség felé fordul a számok között, és minden művet bevezet a maga impresszióival, ismereteivel, hogy lebontsa a falat a közönség és a muzsikusok között.

Forrás: Szendi Péter

- Az egyik koncerten klarinétozni is fogok. Nem is azért, hogy „az orrommal citerázok, a fülemmel meg karikázok”, hanem szeretném, ha a zenészekkel való kapcsolat minél sokoldalúbb lenne, azt hozza, amit én tudok. Ha mi jól tudunk együtt kamarazenélni, akkor a zenekar-karmester viszony is jobban fog működni – fogalmazta meg az évad céljait Vajda Gergely.