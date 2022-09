- Az áramellátóval szerződtünk 2021 decemberében, a cég a beruházási és a dokumentációs munkákat teljeskörűen vállalta, 2022 júliusában felkerültek a tetőre a napelemek, elhelyezték az invertert, augusztusban beüzemelték a rendszert, azóta a napelemek szolgáltatják a folyamatos áramot. A pályázatnak most van az elszámolási időszaka – tudtuk meg Kovács Andrástól, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az önkormányzati tűzoltóság elnökétől, aki kiemelte, hogy nagy köszönettel tartoznak Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, aki a második körös pályázatukat segítette (amikor először beadták, nem nyertek).

A csepregi tűzoltóság tetején háromszor tizennégy napelem van, egyenként 380 wattosak, összesen 15,9 Kilowatt teljesítménnyel. Erről megy az épület világítása, a szünetmentes tápegységek ellátása is. Kovács András lehetővé tette, hogy közvetlenül a tetőn vehessük szemügyre a napelemeket.

- Zárt rendszerben dolgozunk a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, ahonnan a riasztásokat, az információkat, a térképeket, a telefonokat és az e-maileket kapjuk, vagyis az elektromos hálózatnak 0-24 órában működni kell. Ahogy a tűzjelző rendszereknek is, amik hozzánk vannak bekötve a szállodáktól az ipari létesítményeken át a közintézményekig – mondta az elnök. Hozzátette: a tűzoltó autóknak is van egy olyan starter (készenlétben tartó) rendszere, ami folyamatos áramellátást igényel. Ennek az a funkciója, hogy a szertárban lévő gépjárműfecskendőkön elhelyezett kézi rádiók, kézi lámpák, az akkumulátorok állandó töltést kapjanak. Akkumulátorral működnek a kárelhárításnál, balesetnél használatos eszközök: így a feszítő-vágók, a szablyafűrész, a flex, a csavarbehajtó, a fúrógép, a magassági ágvágó is.

Kovács András elnök a csepregi tűzoltók nagy pályázatírója évtizedek óta, tevékenységének köszönhetően a tűzoltó egyesület és a tűzoltóság technikai fejlődése ugrásszerűen megnőtt. Ezért idén augusztus 20-án elismerést is kapott Csepreg városától, amit nem tudott átvenni, mert balesethez riasztották a társaival együtt Zsirára, egy hármas közúti balesethez. Később ment be a hivatalba az elismerésért, hogy Horváth Zoltán polgármester kezet fogjon vele.