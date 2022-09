Mintegy másfél millió társasházi háztartás idei közös költségét és költségvetését boríthatja fel az energiaárak drasztikus drágulása. Még az idén, de legkésőbb januárban vagy februárban rendkívüli közgyűlésekre lehet szükség, leginkább ott, ahol a ház tartalékai nem fedezik az emelkedő költségeket – írta meg a Világgazdaság. A portál számításai szerint mintegy 4,5 millió ember, a magyar lakosság csaknem fele él ilyen típusú ingatlanban. Több Vas megyei társasházkezelő, lakásszövetkezet vezetőjét kerestük az ügyben.

Görcs Krisztina, a vasihazkezelo.hu képviseletében elmondta: az éves költségtervet mindig az éves közgyűlésen határozzák meg. Azon lakásoknál, amelyek a rezsicsökkentett ár felett fogyasztanak, új költségterv kidolgozására lesz szükség, ehhez pedig újabb közgyűlést kell összehívni. Egyelőre azonban még nem kaptak az új árszabással kiállított számlát. Jellemzően azoknak a házaknak a fogyasztása lehet a rezsilimit felett, ahol lift, elektromos kapu, sorompó, udvari világítás, régebbi típusú elszívóberendezés működik.

Ahol csak a folyosói közös áramra történik fogyasztás, ott egészen biztosan beleférnek a keretbe. Szólt arról is, azon házaknál, ahol közös kazánról működik a fűtés és/vagy a melegvíz-ellátás, nyilatkozniuk kellett, hogy a társasházban hány lakás, illetve nem lakáscélú ingatlan található. Amennyiben több a lakáscélú ingatlan, mindenki részesül a rezsicsökkentésből. Valamennyi közös helyiségben energiatakarékosakra cserélték a régi lámpatesteket a BEM Lakásszövetkezethez tartozó házak közös helyiségeiben, és több helyütt a szellőzőrendszert is néhány éve korszerűsítették. Ez a befektetés most duplán jól jön: valamennyi ingatlan esetében beleférnek a rezsicsökkentett árba – tudtuk meg dr. Beliznai Pálnétól, a szervezet elnökétől, aki most úgy látja: nem lesz szükség a közös költség rendkívüli emelésére. A hozzájuk tartozó három tízemeletes házra pedig várhatóan a jövő év elején felszerelik a napelemeket – ott teljes egészében fedezheti az alternatív energia a közös helyiségek, eszközök energiaszükségletét.