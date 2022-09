De nemcsak vasiak, az ország minden részéből érkeztek társak, barátok, kicserélni a tapasztalatokat, megvalósítani az évközben megszülető újabb terveket, elképzeléseket.

Na és persze a résztvevőket közösséggé kovácsoló programok sem hiányoztak ilyenkor. A lélekmelengető esti beszélgetések, a tábortűznél elfogyasztott vacsorák hangulata marasztalta igazán az alkotókat, tette várva várt eseménnyé évről évre az itteni táborozásokat.

Mint ahogy negyven évvel ezelőtt is, amikor nagy erőpróbák előtt álltak a „velemiek". A néhány év alatt fogalommá vált stúdió már akkor kinőtte kereteit. A ráirányuló, s egyre növekvő figyelem szükségessé tette bővítését. Az itteni példamutató eredmények ugyanis parancsolóan követelték; a stúdió tagjai a különféle tanfolyamokkal; továbbképzésekkel, gyakorlati bemutatókkal az ország más, hasonló törekvésű alkotóinak, szakkörvezetőinek a munkáját is segítsék. Ez azonban a régi módon már nem ment. Időközben be kellett vonni az itteni munkálatokba más kismesterségek képviselőit, s ezért szükségessé vált újabb műhelyek kialakítása, építése is.

Ekkor kezdték építeni a kovácsműhelyt: fizikai dolgozók, mérnökök, könyvelők vállalták társadalmi munkában az alapozást. A tábor ideje alatt közösen össze is állították az épület szerkezeti vázát.

Mindeközben a faragók, tárgyformálók különféle szabadtéri játékokat készítettek. Telepítettek ide egy forgó hintát is. A kocsiba fogott lóval hintázni lehetett. De készült itt libikóka, sőt még egy mászóoszlop is. A játszóteret 1982. augusztus 20-án a velemi óvodások „avatták fel".

A velemi stúdió a paraszti kultúra tárgyi rekvizitumainak felkutatását, sőt bemutatását is vállalta. A környezet szinte kínálta a szabadtéri bemutatók rendezésének a lehetőségét. Így elsősorban azoknak a nagy méretű monumentális alkotásoknak a felállítását, amelyek elhelyezésére másutt alig-alig volt mód. A díszesen faragott-festett szőlőprések itteni bemutatása egyedülálló látványosságot kínált.

Az alkotótáborban az év szeptemberében már állt is egy hatalmas bálványos prés. A gazdagon díszített, fából készített szerkezetet egy ügyes kezű ácsmester készítette 1862-ben. Több mint száz éven át tett jó szolgálatot mindenkori tulajdonosainak. Szüretről szüretre sok-sok hordó must csorgott le nagyméretű medencéjébe, mígnem a korszerűbb és jóval kisebb, gyárilag készült borsajtó kiszorította. Erre a gyönyörű darabra is az enyészet várt volna, ha a Szombathelyi Képtárépítő Egyesület Budapesti Baráti Körének tagjai meg nem veszik. A szállításáról a sárvári tsz gondoskodott. A Velemi Tárgyformáló Stúdió tagjai pedig a felállításával megalapozták a leendő szabadtéri bemutatót. Mivel az országban másutt még sehol nem gondoltak a hajdani borsajtók együttes bemutatására a terület kínálta lehetőségeket azon nyomban ki is használták.