Első és legfontosabb kérdés: miért nem – az amúgy minőségi munkájukról országszerte híres - szombathelyi VASÉP, vagy TANÉP dolgozói építették a megyeszékhely legnagyobb – státusszimbólumként kezelt - üzletházát? A válasz nem csupán az államközi egyezményben rejlett, hanem a szervezésben is. Ugyanis nem kellett várni a zömében Jugoszláviából érkező építőanyagra, amit a szállítást követően egyszerre be is dolgoztak a mai Szlovéniából érkező építőmunkások. A maribori Konstruktor Vállalat dolgozói csak akkor maradtak le néhány nappal a tervüktől, ha a magyar építők vitték nekik a betont.

Az 1960-as évek közepén ez a saroképület állt a leendő áruház helyén

Forrás: VN-archív

A – nemcsak hasznos célra rendelt, de építészetileg is kellemes küllemű - áruház alapterülete 6400 négyzetméter volt, ebből 2900 négyzetméter volt az eladótér. A tulajdonosa - az akkoriban elterjedt pletykákkal ellentétben - nem jugoszláv cég volt, hanem a magyar állam, annak képviseletében pedig Vas megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat. Az áruháznak tíz önálló osztálya volt: virág, illatszer, napicikk, játék-bébi, dívatárú, konfekció, cipő, méterárú, műszaki és büfé. Közülük a két legnagyobb a műszaki és konfekció osztály volt, éves forgalmi tervük közel tíz évnyi működést követően évi 150, illetve 114 millió forint volt.

Még állványerdőben az épülő áruház 1977-ben

Forrás: VN-archív

Érdekesség, hogy a különféle osztályok önálló árkialakítási joggal rendelkeztek. Figyelembe vették az áruk használati értékét, beleszámítva azt a tényt is, hogy a becslések szerint 11,5 millió forint lehetett akkoriban a lakossági megtakarítás. 35 évvel ezelőtt nagyon sok, olcsó árut tudtak mutatni a konfekció osztályon. Mindemellett az áruházban sok vásárlónak elérhetetlen árutermékek is voltak. Ám legtöbbször éppen ezek fogytak el a leggyorsabban. Például tapétából sem a legolcsóbbat keresték a vevők, a 400 forintos holland tapéta jószerivel csak addig tartott, amíg kirakták.

1977 őszén az építkezés során már alakult, látszott a belső tér

Forrás: VN-archív

Az állványzatról a jugoszláv építők jól láthatták szemben az új lakásokon dolgozó szombathelyi szaktársaik munkáját

Forrás: VN-archív

A vevők sokat és sokfelé utaztak, hogy a legjobb árut megszerezzék: a megyéből sokan tettek látogatást Szombathelyen csupán azért, hogy körülnézzenek, válogassanak a Borostyánkő Áruházban. Üveg-porcelán részlegükbe például Hollóházáról hoztak viszonylag olcsó árért szép termékeket. S mindig akadt olyan árucikk, ami csak itt volt kapható. A vásárlás megkönnyítésére a konfekció osztályon belül létrehoztak egy külön részleget, a 6-12 éves gyermekek számára állandó jelleggel lehetett kapni olcsó NDK és csehszlovák felsőruhákat.

A cipőválasztásban készséggel segítettek az áruház dolgozói 1987-ben

Forrás: VN-archív

A méterárú osztály a nyolcvanas években

Forrás: VN-archív

1985-től jövedelemérdekeltségben dolgozott minden osztály. Az 1985-86-as évek jó eredménye alapján a felosztható nyereség átlagosan 15-16 ezer forint volt személyenként. A végzett munka és az eredmény arányában jelentős eltérések is voltak egyes vezetők és beosztottak között. Az áruház 1987. évi forgalmi terve 680 millió forint volt, amit végül 710-720 millióra teljesítettek. Negyven évvel ezelőtt a vásárlókat 82 milliós készlettel várták. Az 1978-as nyitást követően évente átlagosan tíz százalékkal nőtt a forgalom. Azaz 1987-re csaknem megduplázódott a vásárlások száma az egyre több vevő által népszerűvé váló, rendszeresen felkeresett szombathelyi bevásárlóközpontban.

A földszint akkoriban nem volt tagolva, egy nagy légtérű volt az eladótér

Forrás: VN-archív

A Borostyánkő Áruházban 35 évvel ezelőtt 213-an dolgoztak, közülük 167 volt nő. Minden poszton megtalálhatók voltak, közülük is sok volt a fiatal. A nyitás óta négy alkalommal nyerte el az áruház a Kiváló címet, a konfekció osztály 1986-ban a Fogyasztók Kiváló Boltja kitüntetést is kiérdemelte. A vásárlók az áruházban több szolgáltatást is igénybe vehettek. Közülük egy, a konfekció méretre igazítása díjtalan volt. Foglalkoztak függönyvarrással, szőnyegszegéssel, kulcsmásolással, házhozszállítással, az IBUSZ közreműködésével pénzváltással és a gyermekek kedvenceként játékautomata is működött a földszinten.

Az illatszer-osztályon is bővült a kínálat 1987-re

Forrás: VN-archív

Az áruház alagsorában lévő raktárakba érkezett az áru. A munka már itt elkezdődött. Itt regisztrálták a beérkező szállítmányt, többen árazták a termékeket, hordták fel az árut utánpótlásra. Mint ahogy 1987 szeptemberében is, hiszen a nyár végi vásár alatt gyorsabban fogyott a készlet. Főleg a cipő és a konfekció osztályon volt a szokásosnál nagyobb a forgalom. A megye legnagyobb áruházának nemcsak szűkebb pátriánkban volt jó híre. A hazai vásárlók mellett sok turista is felkereste, gyakran lehetett hallani idegen szót. Nem volt ritka az sem, hogy a város különböző részein éppen az áruház felől érdeklődtek. Ennek a jó hírnek meg kellett felelni nap mint nap, a VASIKER legreprezentatívabb egységénél.