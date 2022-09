Lapunk is beszámolt a szomorú hírről, hogy 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynő. Az uralkodó halálhírét a Buckingham-palota csütörtökön este fél 8 után jelentette be. Londonban tartózkodó olvasónk egy órával később, vagyis fél kilenckor a Buckingham-palota környékén járt és küldött fotókat, valamint videót. A felvételeken jól lehet látni: szinte azonnal nagy tömeg gyűlt össze, hogy lerója tiszteletét a királynő előtt. A palota kapujára is virágcsokrokat tűztek ki.

Forrás: Olvasó

Forrás: Olvasó